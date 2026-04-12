الشرطة تكشف ملابسات اعتداء بالضرب في المنوفية بسبب خلافات على الميراث

كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل اعتداء بالضرب في محافظة المنوفية، حيث تورط عم وأفراد من أسرته في ضرب فتاة وأسرتها بسبب خلافات حول الميراث. تم القبض على المتهمين وضبط أداة الجريمة، ولا تزال التحقيقات جارية.

قامت الأجهزة الأمنية بالكشف عن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تضمن هذا المنشور شكوى من صاحبة الحساب تتهم فيها عمها وآخرين بال اعتداء عليها وعلى أسرتها بال ضرب باستخدام عصا خشبية في محافظة المنوفية . بعد التحريات وال تحقيقات ، تبين وجود خلافات حادة بين الطرف الأول، الذي يمثل الشاكية وأسرتها، والطرف الثاني، الذي يشمل عم الشاكية وأبناء أحدهم، بالإضافة إلى زوجة والد الشاكية وشقيقتها ووالدتها. جميعهم يقيمون في نطاق مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية .

هذه الخلافات تدور حول قضية الميراث، والتي سبق وأن حرر بشأنها عدة محاضر ما زالت قيد التحقيقات القضائية. وقد أثبتت التحقيقات قيام المشكو في حقهم بالاعتداء على الشاكية ووالدتها بالسب والضرب باستخدام عصا خشبية، مما تسبب في إصابتهما بجروح وسحجات وخدوش متفرقة في أنحاء الجسم. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وعثر بحوزة أحدهم على العصا الخشبية التي استخدمت في الاعتداء. وبمواجهتهم بالأدلة، اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات القائمة. تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد جميع جوانب القضية وتقديم المتورطين إلى العدالة





