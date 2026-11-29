شرطة ألبانيا تطلق الغاز المسيل للدموع عبر الطائرات المسيرة في تيرانا، إصابة 35 شخصاً، ودعوة الاتحاد الأوروبي للتحقيق في استخدام القوة المفرطة.

أعلنت الشرطة الألبانية رسمياً عن استخدام الطائرات المسيرة في مواجهة المظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في العاصمة تيرانا ، وذلك خلال السبت الماضي. وقد استهدف هذا الإجراء المتظاهرة الذين تجمعوا في المدينة، باستخدام الغاز المسيل للدموع من الجو لقمع الاحتجاجات التي اشتدت حدة مواجهاتها مع قوات الأمن.

تفاصيل المواجهة الميدانية والإصابات

كشفت صحيفة "بانوراما"، وهي الصحيفة الأوسع انتشاراً في البلاد، عن مقاطع فيديو تصور بدقة لحظة إطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه نحو المتظاهرين في ميدان سكاندربيغ. وقد أضاف مراسل وكالة فرانس برس تفاصيل دقيقة حول طبيعة الهجوم، حيث ذكر أن شباناً ملثسين قاموا بمهاجمة المباني الحكومية المحيطة بالميدان أثناء التظاهرة.

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وخلال المواجهات التي شهدتها العاصمة، قام متظاهرون ملثسون بتحطيم نوافذ وزارة النقل والمصرف المركزي، كما حاولوا اقتحام المدخل الرئيسي لوزارة الداخلية. وفي مساء يوم السبت، أكدت وزارة الصحة إصابة 35 شخصاً على الأقل نتيجة التصعيد، من بينهم شرطي وثنائي صحفيين تعرضوا للإصابة خلال الأحداث.

الجذور السياسية للمشروع الرئاسي

انطلق شرارة هذه الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مايو الماضي، على خلفية مشروع تطوير منتجع سياحي مثير للجدل. يرتبط هذا المشروع بشكل مباشر بعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما أثار غضباً واسعاً بين شرائح مختلفة من المجتمع الألباني. ومنذ ذلك التاريخ، توسعت مطالب المتظاهرين لتشمل قضايا حيوية أخرى تتعلق بالشأن المحلي. فقد انضمت إلى المطالب الرئيسية، الدعوة إلى الحد من الفساد المنهجي في البلاد، وتحسين وضع النظام الصحي الذي يعاني من ضعف واضح، بالإضافة إلى معالجة أزمة غياب الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب الألباني.

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التشريع الجديد وتأثيره على الحراك الشعبي

في محاولة للسيطرة على التصعيد، أقرت الحكومة الألبانية في أواخر أكتوبر تشريعات صارمة تهدف إلى ردع أعمال الشغب. تفرض هذه القوانين الجديدة غرامات مالية تصل إلى 500 ألف ليك ألباني، ما يعادل 6100 دولار أمريكي، على أي أعمال عنف أو نهب أو إخفاء للهوية أثناء المظاهرات.

كما منحت القوانين الجديدة سلطات أمنية موسعة، إذ أجازت للشرطة تقييد التجمعات العامة مؤقتاً بالقرب من المؤسسات الحكومية الرئيسية. كما تضمنت النصوص عقوبات مشددة ضد التحريض على العنف عبر المنصات الرقمية، وهو إجراء ساهم في انخفاض ملحوظ في أعداد المشاركين في المظاهرات منذ سريان القانون.

الموقف الأوروبي والمستقبل القانوني

تراقب الدولة البالغبة في منطقة البلقان بحذر تطورات الموقف الدولي، حيث دعا الاتحاد الأوروبي، الذي تتطلع ألبانيا للانضمام إليه، إلى فتح تحقيق شامل. يركز هذا التحقيق على صحة استخدام الشرطة للقوة المفرطة خلال المواجهات الأخيرة في تيرانا، بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان.

كما شدد الاتحاد الأوروبي في بيانه على ضرورة تهدئة التوترات، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والعودة إلى حوار بنّاء. ويظل الوضع في تيرانا حساساً وسط ترقب لتحديد الخطوات القانونية والإصلاحية التالية في ضوء الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة.