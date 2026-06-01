الشهيد بهاء جمعة.. قناص الكتيبة 103 صاعقة في حلقة جديدة من حكاية بطل

نشر المتحدث العسكري حلقة توثيقية جديدة تسلط الضوء على بطولات الشهيد الرقيب بهاء جمعة محمود، فرد النص بوصة بالكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في معركة ضد العناصر التكفيرية بشمال سيناء، وتؤكد عقيدة الجيش المصري الثابتة التي لا تنكسر.

يستمر الإعلام العسكري المصري في توثيق بطولات أفراد القوات المسلحة، حيث كشف المتحدث العسكري عبر حلقة جديدة من سلسلة حكاية بطل عن سيرة الشهيد الرقيب بهاء جمعة محمود، أحد أبطال الكتيبة 103 صاعقة .

تولى الشهيد مهمة فرد النص بوصة، وهو الرامي على الرشاش الثقيل فوق المدرعة، وهي المهمة الأ风险 الأكبر حيث يكون مكشوفاً كخط الدفاع الأول. اشتهد بهاء بمهارات رماية استثنائية وقوة ملاحظة خارقة، وكان لرفاقه شعار "رصاصته مابتجليش". وقعت المعركة في منطقة المهدية بشمال سيناء، واحدة من أخطر البؤر الإرهابية، حيث قاوم الشهيد العناصر التكفيرية ببسالة حتى استشهد بعد إصابته برصاصة غادرة أثناء تبادل النيران الكثيف.

تخلّلت الحكاية مشاهد من روح الأخوة بين الجنود، حيث كان بهاء يثبت قلوب رفاقه بعبارته: "العمر واحد والرب واحد.. إحنا إخوات". واختتمت الحلقة برسالة تؤكد عقيدة الجيش المصري الثابتة: "شهيد بيسلم شهيد"، وأن القوات لن تنتهي وعقيدتها تظل "إما النصر.. أو الشهادة".

بالإضافة إلى ذلك، أعلن المتحدث العسكري عن كشف بطولات "مجدي عبد الغني سينا" ورفيق "أحمد منسي" في حلقات قادمة.





