الشيخ المحفوظ بن بيه يؤكد أن الإمارات نموذج عالمي في التسامح والسلام خلال مؤتمر تحالف المادة 18

أكد الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي للحرية الدينية أو المعتقد في براغ، أن دولة الإمارات ترسخت كمثال حضاري رائد في تعزيز التسامح والتعايش. استعرض بن بيه الجهود المبذولة لربط القيم الإنسانية بالعمل الفعلي، ودعا إلى شراكات عالمية لمنع النزاعات، معلنا عن استعداد أبوظبي لاستضافة قمة القيم العالمية في ديسمبر 2027 لتوحيد الجهود الدولية حول المبادئ الإنسانية المشتركة.

أكد الشيخ المحفوظ بن بيه ، الأمين العام ل منتدى أبوظبي للسلم ، على الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مفهوم التسامح والأخوة الإنسانية على مستوى العالم، مشددا على أن الإمارة شكلت نموذجا حضاريا وإنسانيا فريدا من نوعه في تعزيز التماسك المجتمعي وبناء جسور الحوار الفاعلة بين مختلف الأديان والثقافات.

واستلهم الشيخ بن بيه في تصريحاته الإرث الإنساني الراسخ للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من صون كرامة الإنسان وخدمة المصلحة الإنسانية العامة أساسا متينا للأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، معتبرا أن هذا النهج يجسد روح القيادة الحكيمة التي تتبناها الدولة لتعزيز السلام العالمي. جاء ذلك خلال مشاركته الفاعلة في أعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي للحرية الدينية أو المعتقد المعروف باسم تحالف المادة 18، الذي استضافته وزارة الخارجية التشيكية في العاصمة براغ، تحت عنوان العمل المشترك في عالم منقسم، وبمشاركة واسعة لوزراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى قيادات دينية بارزة وممثلين عن المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني من شتى أنحاء العالم.

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تجربة الإمارات في تعزيز التعايش السلمي والتسامح

وشدد الشيخ المحفوظ بن بيه خلال كلمته على أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تواصل بلا كلل دعمها لترسيخ النهج الإنساني وتقديم نموذج إماراتي متفرد يجمع بين أصالة القيم الإسلامية والعربية وبين فاعلية المبادرة العملية، محولا مبادئ التسامح والأخوة الإنسانية إلى سياسات ومبادرات ملموسة تعزز التعايش السلمي والتضامن العالمي. وأشار الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم إلى أن التجربة الإماراتية الفريدة، التي تحتضن نحو مائتي جنسية من مختلف الأديان والثقافات والأعراق، تقدم برهانا حيا وواقعيا على أن التنوع البشري يمكن أن يكون مصدرا قويا للثراء الروحي والمادي وانسجاما مجتمعا، حين يقوم هذا التنوع على أساس الاحترام المتبادل وسيادة القانون.

وأكد أن الاستثمار الحقيقي في أمن المجتمعات وسكينتها وازدهارها هو في جوهره استثمار في الإنسان نفسه وفي مستقبل الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن المفهوم الحديث للسلام يتجاوز بكثير مجرد غياب الحروب والنزاعات، ليشمل بناء الثقة المتبادلة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للجميع، إلى جانب ترسيخ ثقافة التعاون والتضامن بين مختلف مكونات المجتمع المتعددة. وعرض الشيخ بن بيه الجهود الدولية الدؤوبة التي يبذلها منتدى أبوظبي للسلم برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، وما تم تطويره من مبادرات فكرية وعملية لتعزيز الحوار والمصالحة، مؤكدا أن رؤية المنتدى ترتكز على الانتقال الجذري من الحوار النظري المجرد إلى العمل المشترك الفعلي، ومن معالجة النزاعات بعد وقوعها إلى استباقها والوقاية منها بفعالية، بما يعزز قدرة المجتمعات على مواجهة الانقسامات والتحديات الراهنة.

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بناء شراكات مرنة ومستدامة بين الحكومات والقيادات الدينية

وفي مشاركته بجلسة اليوم الثاني للمؤتمر التي حملت عنوان كيف نبني شراكات مرنة ومستدامة للعمل المشترك؟ ، دعا الشيخ المحفوظ بن بيه إلى ضرورة بناء شراكات استراتيجية واسعة تجمع بين الحكومات، والقيادات الدينية، والمؤسسات الأكاديمية، ومجتمع المدني، ضمن رؤية مشتركة وأولويات واضحة وخطط تنفيذية قابلة للقياس والتقييم.

مشددا على أن نجاح هذه الشراكات لا يقاس بعدد المؤتمرات التي تُعقد أو البيانات التي تُصدر، وإنما يُقاس بأثرها المباشر والفعلي في حياة الناس اليومية، وقدرتها الحقيقية على الوقاية من النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار المستدام. كما كشف عن الاستعدادات الجارية لاستضافة العاصمة أبوظبي لقمة القيم العالمية في شهر ديسمبر من عام 2027، بالتعاون مع منظمة أديان من أجل السلام، وبمشاركة مرتقبة تتجاوز ألف شخصية من القيادات الدينية والفكرية والحكومية وممثلي المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، حيث ستشهد القمة خمسة أيام متواصلة من الحوارات المفتوحة وورش العمل المتخصصة.

قمة القيم العالمية في أبوظبي لبلورة خريطة طريق عمل

وأوضح الشيخ المحفوظ بن بيه أن قمة القيم المقبلة ستهدف إلى توحيد الجهود الدولية حول القيم الإنسانية المشتركة، وبلورة خريطة طريق واضحة وخطة عمل ملموسة، بما يعزز مكانة أبوظبي كمنصة عالمية رائدة لتحويل المبادئ الأخلاقية إلى شراكات فاعلة، وإلى تحويل التعهدات السياسية والإنسانية إلى مبادرات ذات أثر ملموس ومستدام على أرض الواقع. ورحب الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم بالدعوة العالمية للعمل المشترك التي أطلقها المؤتمر، مشيدا بالدور المحوري للشركاء الدوليين في تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات والقيادات الدينية في ظل الظروف الراهنة.

ومؤكدا على استعداد منتدى أبوظبي للسلم لمواصلة إسهاماته الفاعلة على الساحة الدولية، لا سيما في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال مبادرات استراتيجية تستهدف الوقاية من النزاعات المسلحة، وتحصين المجتمعات الهشة، وترسيخ التفاهم المتبادل بين الشعوب.

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واختتم الشيخ بن بيه تصريحاته بالتأكيد على أن التحدي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم ليس غياب القيم المشتركة بين البشر، بل الحاجة الملحة إلى وجود إرادة جماعية قوية تحول هذه القيم إلى عمل منظم ومستدام وذي معنى، مشددا على أن اختلاف الأديان والثقافات لا يعني حتما التعارض، بل يمكن أن يكون عاملا محفزا للتعاون على حماية الإنسان وبناء مستقبل أكثر أمنا وعدلا، قائلا إن مستقبل السلام لا يتوقف على قدرتنا على الاتفاق في كل شيء، بل على قدرتنا على العمل معا من أجل ما لا يجوز أن نختلف عليه أبدا، وهو كرامة الإنسان، وحرمة الحياة، وحق الأجيال القادمة في عالم أكثر أمنا وعدلا وسلاما.

يذكر أن التحالف الدولي للحرية الدينية أو المعتقد تأسس عام 2020 ويضم في عضويته 38 دولة من مختلف القارات، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وتشيكيا، ويهدف إلى تعزيز حرية الدين أو المعتقد ومكافحة التمييز والاضطهاد الديني استنادا إلى المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.