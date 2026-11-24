الفائزة الشيماء أحمد فاروق صحفية الشروق تحصد المركز الثالث في مسابقة رابطة كتاب ونقاد الفن لقراءتها النقدية لفيلمين في المهرجان السينمائي.

أحرزت الشيماء أحمد فاروق ، الصحفية بمؤسسة "الشروق"، إنجازاً جديداً في مسيرتها المهنية بحصولها على المركز الثالث في مسابقة رابطة كتاب ونقاد الفن. جاء هذا التتويج تقديراً لتغطيتها الصحفية المتميزة لفعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو ما يعزز من حضور الصحيفة الرصين في مجال الصحافة الفنية والنقدية السينمائية.

تفاصيل الجائزة وموضوعات القراءة النقدية

تضمّن فوز الشيماء أحمد فاروق تقديم موضوعين نقديين رصينين للمسابقة، وقد ركز العمل على تحليل عميق لأفلام عرضت ضمن البرنامج الرسمي للمهرجان. تضمن الموضوع الأول قراءة بعنوان "سؤال الأمومة بين المثالية والحقيقة.. قراءة في فيلم بنتك للمخرجة سارة الشاذلي"، حيث فحصت الصحفية الجوانب النفسية والاجتماعية المطروحة في الفيلم.

Also read صابرين تكشف مفاجأة عن كواليس مسلسل «أم كلثوم» وسبب ندمها على الاعتزال

أما الموضوع الثاني، فركز على البعد التراثي والموسيقي من خلال قراءة بعنوان "التراث الموسيقي بين الأرشيف والحياة.. قراءة في فيلم فاطمة سعيد وخطة عبدالوهاب". وقد أظهرت هذه التحليلات قدرة الصحافة الفنية على ربط الأعمال السينمائية بالسياق التاريخي والثقافي الأوسع، مما أضاف قيمة مضافة للقراء والمتابعين.

نتائج فرع الصحافة المكتوبة والشهادات التقديرية

أعلنت رابطة كتاب ونقاد الفن برئاسة مصطفى الكيلاني، أسماء الفائزين في حفل رسمي أقيم داخل مقر نقابة الصحفيين، حيث تم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين في فرعي الصحافة المكتوبة وصحافة الفيديو. وفي منافسات فرع الصحافة المكتوبة، نجح أحمد عدلي من صحيفة "الشرق الأوسط" في حصد المرتبة الأولى، متفوقاً على المنافسين في مسابقة تنافسية شديدة.

Advertisement

احتل خيري الكمار من صحيفة "الشرق" المركز الثاني في فرع الصحافة المكتوبة، بينما جاءت الشيماء أحمد فاروق من "الشروق" في المركز الثالث. إلى جانب الفائزين بالمراكز الأولى، منحت الرابطة شهادتي تقدير للصحفيين محمد عبدالرحمن زغلول من "اليوم السابع"، ودعاء عبدالمقصود من "الدستور"، تقديراً لجهودهم في تغطية الأحداث الفنية والثقافية.

أبطال صحافة الفيديو والخطوات القادمة

في فرع صحافة الفيديو، كانت النتائج على النحو التالي حيث فاز محمد فوزي من مجلة "سيدتي" بالمركز الأول. وفي المركز الثاني، تم تقاسم الجائزة بين بهاء نبيل ووداد خميس، وكلاهما يعملان في صحيفة "اليوم السابع"، مما يعكس التنوع في الأساليب الصحفية المعتمدة في التغطية المرئية للمهرجانات الكبرى.

كما تم منح شهادات تقدير إضافية لمحمود مصطفى من "المصري اليوم"، وأحمد حتحوت من قناة "مودرن سبورت" في هذا الفرع. يأتي هذا الإنجاز لتتويج جهود الصحفيين الذين ساهموا في توثيق ونقد الإنتاج السينمائي المصري والعربي، من خلال رؤى نقدية رصينة تعكس عمق المشهد الثقافي.