الشيخ آل الشيخ: الإيمان الصادق والتوحيد الخالص هما سبيل الفلاح والنجاح

أوضح إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ حسين آل الشيخ أن الفلاح الحقيقي يتحقق بالإيمان الصادق، وتوحيد العبادة لله، واجتناب معصيته، مستشهدا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.

أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ ، المسلمين بضرورة التحلي بتقوى الله عز وجل وطاعته في كل الأحوال، مع الالتزام الحازم بالابتعاد عن معصيته. وأكد خطيب المسجد النبوي أن الفلاح هو الغاية العظمى التي يسعى إليها كل إنسان في حياته، إلا أنها لا تتحقق إلا من خلال الإيمان الصادق وإخلاص العبادة لله تعالى وحده.

تعريف الفلاح في المنظور الإسلامي

وضح فضيلة الدكتور آل الشيخ مفهوم الفلاح بدقة، مبينا أنه الفوز بكل محبوب والظفر بكل مرغوب، مع النجاة التامة من المكاره والمخاوف التي قد تحيط بالإنسان في حياته. وبين أن الإسلام قد رسم منهجا واضحا وشاملا لتحقيق سعادة العباد في الدنيا والآخرة، وذلك من خلال توحيد الله تعالى، وإخلاص العبادة له، والالتزام الكامل بشرعه العظيم في جميع شؤون الحياة.

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آثار الإيمان الصادق على حياة المسلم

بيّن الإمام أن الإيمان الصادق لا يقتصر على اعتقاد قلبي فقط، بل تظهر آثاره العظيمة وثماره الملموسة في نفس العبد، وفي حياته اليومية، ومعاملاته الاجتماعية، وتصرفاته الحياتية، وحتى نظرته العامة إلى الحياة. وأشار إلى أن هذا الإيمان يقتضي إخلاص العبادة لله تعالى، والاعتصام بشرعه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع تحكيم شريعته في مختلف شؤون الحياة.

التحذير من شح النفس والظلم

حذر الدكتور آل الشيخ المسلمين من خصلة شح النفس، مبينا أن الإيمان الصادق يقي المسلم من هذه الخصلة الذميمة التي كانت سببا رئيسيا في هلاك الأمم السابقة. وأوضح أن الذين جعلوا الدنيا همهم والمنافع هدفهم دون التقيد بشرع الله تعالى، هم من أهلكهم شحهم، مشيرا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم".

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دور التوبة والاستغفار في تحقيق الفلاح

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي أن التوبة الصادقة والإنابة إلى الله تعالى من الصفات الأساسية لأهل الفلاح. ودعا المسلمين إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة في جميع الأوقات والأحوال، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة". وأشار إلى أهمية ذكر الله تعالى، ولا سيما عند الشدائد والمحن.

التمسك بالكتاب والسنة ونصرة قضايا المسلمين

دعا فضيلته المسلمين إلى التواصي بالحق والتعاون على ما فيه صلاح الدين والدنيا، والتمسك بما جاء في الكتاب والسنة. مؤكدًا أن اجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى من الأسباب الأساسية لتحقيق الفلاح والنجاة من المكاره. واختتم خطبته بتأكيد أن المملكة العربية السعودية تقوم على إعلاء كلمة التوحيد، ونصرة قضايا المسلمين، والوقوف معهم في مواجهة مخططات أعدائها.