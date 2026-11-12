الشيخة المياسة تفقد المتحف المصري الكبير وتشيد ببراعته الفنية

الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني تفقد المتحف المصري الكبير وتشيد بالتجربة المتحفية والتراث الحضاري المصري.

في زيارة تفقدية هامة يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، قامت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، برفقة وفد رسمي مصاحب لها، بجولة شاملة داخل المتحف المصري الكبير. هدفت هذه الزيارة إلى الاطلاع الدقيق على أبرز مقتنيات المتحف الثمينة، وما يقدّمه من تجربة متحفية وثقافية متكاملة تجمع بين الأصالة والحداثة في عرض التراث الإنساني.

جولة تفقدية في أروقة المتحف المصري الكبير

تضمنت الجولة التي رافقت رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، استكشافاً دقيقاً للساحة الخارجية للمتحف، تلتها زيارة البهو الرئيسي والدرج العظيم الذي يرمز للفخامة المعمارية. واكبت هذه المحطات الرئيسية جولة في القاعات الأساسية التي تستعرض فترات زمنية مختلفة من التاريخ المصري القديم، وصولاً إلى قاعات الملك توت عنخ آمون الشهيرة التي تضم كنوزاً لم يرها العالم إلا نادراً.

Also read أعلى شراء وأقل بيع.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس

اكتشاف كنوز توت عنخ آمون ومراكب خوفو

أبدت الشيخة المياسة اهتماماً خاصاً ووضوحاً بعدد من القطع الأثرية البارزة التي تشكل عماد المعرض الدائم، من بينها الكرسي الملكي الذي كان ملكاً لفرعون الدولة الحديثة، والقناع الذهبي الشهير الذي يجسد جماليات الفن المصري القديم بدقة متناهية. كما تطلعت إلى المقاصير الخاصة بالملك توت عنخ آمون، والتي تعكس مدى الثراء الحضاري والتنوع الفني الذي ميز تلك الحقبة الزمنية المهمة.

وتوجت الجولة بزيارة مخصصة ومتعمقة لمتحف مراكب الملك خوفو، حيث استمعت الشيخة المياسة إلى شرح مفصل حول تفاصيل هذه القطع الأثرية الهندسية المعجزات. وتناول الشرح ما تعكسه هذه المراكب من براعة فنية عالية ودقة فائقة في التنفيذ، مما يبرز مدى التطور التكنولوجي والفني الذي بلغه المهندسون والحرفيون المصريون القدماء في ذلك العصر.

Advertisement

تقييم متميز للجهود المبذولة في صون التراث

أعربت رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر ببالغ التقدير للعناية الفائقة التي يحظى بها هذا المتحف، مشيدة بالتجربة المتحفية المتميزة التي يقدمها لزواره من جميع أنحاء العالم. وأكدت أن المتحف يوفر للجمهور فرصة فريدة للتعرف عن قرب على الإرث الثقافي والفني والإنساني للحضارة المصرية القديمة، مما يسهم في تعزيز التفاهم الثقافي والتبادل المعرفي بين الأمم.

كما أشادت الشيخة المياسة بالجهود الجبارة والمبذولة من قبل الجهات المعنية لصون هذا التراث الحضاري العظيم وإتاحته للأجيال الحالية والقادمة. وقد ركزت على أهمية الحفاظ على هذه الكنوز لضمان استمراريتها، مشيرة إلى أن هذا العمل يمثل استثماراً حقيقياً في الهوية الثقافية والمواقع التاريخية العالمية.

ختام الزيارة بتبادل الهدايا التذكارية الرسمية

في ختام الزيارة، تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين بهذه المناسبة، لتوثيق هذا التعاون الثقافي المتميز. وأكدت هذه الخطوة على عمق الروابط الأخوية بين دولة قطر ومصر، وموقف البلدين المشترك تجاه رعاية التراث الإنساني. وقد غادرت الشيخة المياسة وقد أثرت الزيارة ذاكرتها بتفاصيل فنية وتاريخية نادرة.