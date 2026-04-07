الشيخ خالد الجمل: الابتلاء اختبار لصدق الإيمان وكل ما يصيب المؤمن خير له

أكد الشيخ خالد الجمل ، الداعية الإسلامي، أن الابتلاء ات التي تصيب الإنسان في حياته هي في الواقع اختبار حقيقي لمدى صدق إيمانه بالله عز وجل. وأوضح الجمل خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورال دين في برنامج 'أنا وهو وهي' على قناة ' صدى البلد ' أن الله سبحانه وتعالى يختبر عباده ليميز بين الصادقين في إيمانهم والمُدَّعين، مستشهداً بالآية الكريمة: 'أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ'.

وشدد الجمل على أن مجرد الالتزام الظاهري بالعبادات، مثل المواظبة على الصلاة أو تجنب المعاصي، لا يكفي وحده للحكم على صدق الإيمان. فالابتلاء هو المحك الحقيقي، وهو الذي يكشف ما إذا كان هذا الالتزام نابعاً من إخلاص وصدق، أم أنه مجرد مظهر اجتماعي يهدف إلى كسب رضا الناس. وضرب الجمل أمثلة على ذلك، مشيراً إلى أن أول علامات قبول الطاعات، كالحج والعمرة، تظهر في الاختبارات التي تواجه الإنسان بعد أداء هذه العبادات، وأن الثبات في هذه الاختبارات هو الدليل القاطع على قبول الطاعة. وفسر الجمل هذا الأمر بأنه دليل على قوة العلاقة بين العبد وربه، وأن من يدرك رحمة الله وحكمته يكون قادراً على تحمل الابتلاءات بثبات ورضا. وقد استشهد الجمل بمثال من الحياة اليومية، وهو أن الإنسان يتقبل الشدة من أحبائه، لأنه يثق في نواياهم الطيبة، ولله المثل الأعلى. فالابتلاء، وفقاً للجمل، ليس عقاباً، بل هو فرصة للتقرب من الله، والتخلص من الشوائب الدنيوية، والارتقاء بالنفس. وأشار الجمل إلى أن كل ما يصيب المؤمن هو خير له، حتى وإن بدا في ظاهره شراً، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا نعلم، وهو أرحم الراحمين. وتابع الجمل حديثه بالتأكيد على أهمية الصبر والاحتساب عند مواجهة الابتلاءات، وأن المؤمن الحق هو الذي يلجأ إلى الله في كل أحواله، ويطلب منه العون والتوفيق. كما حذر الجمل من اليأس والقنوط، مؤكداً على أن رحمة الله واسعة، وأنه سبحانه وتعالى يجازي الصابرين بأجر عظيم. وأضاف أن الابتلاء يمحص الذنوب، ويرفع الدرجات، ويزيد من قرب العبد من ربه. كما تحدث الجمل عن أهمية الدعاء، مؤكداً على أنه سلاح المؤمن في كل الأوقات، وأنه يغير الأقدار، ويخفف البلاء. واختتم الجمل حديثه بتوجيه رسالة إلى كل من يواجه ابتلاءً، بأن يثق بالله، ويحسن الظن به، ويصبر ويحتسب، وأن يتذكر دائماً أن الله معه، وأنه لن يتركه. وختم الجمل حديثه بتأكيد أن هذه الفترة الزمنية الصعبة التي يمر بها العالم هي فترة ابتلاء، وأن على المسلمين أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في صبره وثباته. كما حث على ضرورة التمسك بالقيم الإسلامية، والابتعاد عن كل ما يغضب الله، وأن نكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وج





الابتلاء الإيمان خالد الجمل صدى البلد الصبر الابتلاءات المؤمن اختبار

