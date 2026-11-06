الشيخ المعيقلي: الإخلاص في النية يحول العادات اليومية إلى عبادات وأجر مضاعف

أوصى الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي بإخلاص النيات في الأعمال لتحويل العادات المباحة إلى عبادات، مؤكدًا أن الثواب عند الله تعالى خير وأبقى من متاع الدنيا الزائل.

أكد الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي ، إمام وخطيب المسجد الحرام ، في خطبته أمس الجمعة، أن النية الصالحة والإخلاص في الأقوال والأعمال من أعظم أسباب مضاعفة الحسنات وتحويل العادات المباحة إلى عبادات وقربات مقبولة عند الله تعالى.

فضل احتساب الأجر في المعاملات اليومية

بيّن فضيلته أن احتساب الأجر عند الله تعالى يرفع منزلة الأعمال ويحول الحياة اليومية إلى عبادة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، مشيرًا إلى أن المسلم قد ينال بالعمل الواحد أضعافًا من الحسنات بصدق نيته، وأن العمل اليسير يعظم أجره بالإخلاص.

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وأوضح الشيخ الدكتور المعيقلي أن الله تعالى يكتب لعبده أجر العمل الذي اعتاده إذا منعه منه المرض أو السفر، مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا" رواه البخاري، مما يؤكد أن استحضار الأجر يحقق الغاية العظمى التي خُلق الإنسان من أجلها وهي عبادة الله تعالى.

الإيثار والنفقة على الأسرة ك_forms_ للعبادة

وأشار الشيخ الدكتور المعيقلي إلى أن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أدركوا عظيم منزلة الاحتساب في العمل، وكانوا يستحضرون الأجر في عباداتهم وأعمالهم وشؤون حياتهم، موضحًا أن المسلم يستطيع أن يجعل من نومه وراحته وسائر عاداته قربة إلى الله إذا قصد بها الاستعانة على الطاعة والعبادة.

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وأوضح أن النفقة على الأهل، رغم كونها واجبًا شرعيًا، فإن صاحبها ينال بها أجر الصدقة إذا احتسبها عند الله تعالى، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة"، مبينًا أن كل عمل مباح يمكن أن يتحول بحسن النية إلى طاعة وقربة، وأن أبواب الاحتساب تتسع لتشمل الإنفاق على الأسرة وحسن العشرة والكلمة الطيبة.

مخاطر الرياء والصبر عند الابتلاء

حذر فضيلته من الغفلة عن احتساب الأجر في أعمال البر والإحسان، وتعليق القلوب بثناء الناس وشكرهم، مؤكدًا أن من الحرمان أن يبذل الإنسان وقته وجهده وماله في وجوه الخير، ثم يفقد أجر الاحتساب بانشغاله بمدح الآخرين وتقديرهم، داعيًا المسلمين إلى تجديد النيات واستحضار الأجر في جميع الأعمال.

وتناول في الخطبة الثانية منزلة الصبر واحتساب الأجر عند الابتلاء والمصائب، موضحًا أن ما يصيب المسلم من تعب أو مرض أو حزن أو همّ يكون سببًا في تكفير خطاياه إذا صبر واحتسب، مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن، ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفّر الله بها من خطاياه".

الدعاء للمملكة والقيادة الرشيدة

دعا إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وأمنها واستقرارها، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما يحبه ويرضاه، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وخير البلاد والعباد.

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وأضاف فضيلته أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملًا، مستشهدًا بقوله سبحانه: "من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون"، مؤكدًا أن ما عند الله خير وأبقى من متاع الدنيا الزائل، وأن ما أعدّه الله لعباده المؤمنين من نعيم الآخرة هو فضل لا ينفد ونعيم لا ينقطع.