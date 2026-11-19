رواية ابنه اللواء طارق تفاصيل حياة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، من كُتاب قنا إلى العالم، وحكاية تسجيله للقرآن برواية ورش الذي أصبح ثاني مصحف معتمد.

أعلن اللواء طارق عبد الباسط عبد الصمد، نجل الراحل الشهير، عن تفاصيل الحياة النادره للشيخ عبد الباسط عبد الصمد خلال حواره في برنامج "هذا الرجل أبي" المعروض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري. كشف الابن عن المراحل الأولى من حياة والده، بدءاً من نشأته في قرية "المراعزة" بمحافظة قنا، وصولاً إلى شهرته العالمية كـ"قيثارة السماء"، مع التركيز على كيفية تربية والده لأبنائه الأحد عشر وهم أحد عشر، سبعة من الذكور وأربع إناث.

بدايات النجم في بيت القرآن

ولد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في عائلة مشهورة بحفظ القرآن الكريم وجمال الصوت، وكان جده قاضيًا شرعيًا، بينما كان والده من أهل القرآن الكريم، مما أدى إلى تسمية منزل العائلة بـ"بيت القرآن". التحق الشيخ بالـ"كُتّاب القرية" في السادسة من عمره، لكنه تميز بصوت مميز وقدرة على الحفظ ومخارج ألفاظ دقيقة جعلت شيخه من أشد المعجبين به. سمح له شيخه بالمشاركة في الليالي القرآنية والاحتفالات الدينية نظراً لنبوغه الواضح في التلاوة.

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الرحلة إلى القاهرة وتلاوة السيدة زينب

في البداية، كان والد الشيخ عبد الباسط يستبعد فكرة السفر إلى القاهرة تفضيلاً لوجوده بين أهله بالصعيد، إلا أن حدثاً مفصلياً غيّر هذه الرؤية. حضر الشيخ الاحتفال بمولد السيدة زينب رضي الله عنها الذي كان يحييه كبار القراء، وخلال استراحة التلاوة، اقترب منه خطيب مسجد السيدة زينب وقال له: "أنت عبد الباسط، وأنا أعرفك من الصعيد وسمعت عنك ..ممكن تقرأ لمدة عشر دقائق".

بدأ الشيخ التلاوة فخيّم السكون على الحضور، واستمرت تلاوته ساعة ونصف حيث كانت الناس تصيح بالإعجاب بصوته، حتى خرج محملاً على الأعناق. في اليوم التالي، قال الشيخ "عبد الفتاح الشعشاعى" عن الشيخ عبد الباسط إنه شخص له شأن عظيم في الساحة القرآنية، مما مهد الطريق لمسيرته المهنية الطويلة.

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تسجيل القرآن برواية ورش والأزهر الشريف

حقق الشيخ عبد الباسط إنجازاً تاريخياً بتسجيله القرآن الكريم كاملاً برواية ورش عن نافع، وهي القراءة السائدة في المغرب. استغرق تسجيل هذا المصحف 13 يوماً، وتمت مراجعته من قبل الشيخ رزق خليل حبة شيخ المقاريء في المغرب بطلب من ملك المغرب. بعد إحضار النسخة إلى مصر، اشترطت الإذاعة المصرية مراجعتها من الأزهر الشريف، وظلت النسخة لديه لمدة عامين تقريباً حتى تم إعطاؤها الإجازة.

على الرغم من حزن الأسرة لأن النسخة ظلت حبيسة أدراج الإذاعة، إلا أن الكاتب أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تدخل واتصل بالأسرة، مما أدى إلى إصدار قرار بإذاعتها يومياً على أثير إذاعة القرآن الكريم. بذلك، أصبح المصحف المرتل برواية ورش للشيخ عبد الباسط ثانٍ مصحف معتمد بهذه الرواية بعد الشيخ محمود خليل الحصرى، وهو إنجاز لم تقبله الأسرة بإعطائه لدول مثل الإمارات والسعودية تماشياً مع وصية الوالد بأن يكون ملكاً لمصر.

زيارات عالمية وتأثيره الكبير

سافر الشيخ عبد الباسط إلى معظم البلاد العربية والإسلامية، وشرق آسيا، وأمريكا، وجنوب أفريقيا، حيث استقبله أهلها بأطيب استقبال. في جوهانسبرج، قضى شهراً ونصف كضيف على مواطن مسلم، زار خلالها 35 مدينة، والتقى بـ300 ألف مسلم، وتلا خلالها 500 ساعة من القرآن. كما عُين قارئاً لمسجد الإمام الشافعي بالقاهرة عام 1952، وكان حريصاً على الذهاب مبكراً لمقابلة الجمهور، مما أكسبه شعبية كبيرة.

في الهند عام 1981، حضر رئيسة الوزراء أنديرا غاندي لتستمع للشيخ رغم أنها لا تتبع الدين الإسلامي، حيث جلست تحت المنصة بخشوع. وفي المسجد الأقصى، طلب من مدير الإذاعة إحياؤه ليلة القدر 27 رمضان، وتلاوته بُثت على كل الإذاعات العربية ليسبق لها مثيل من حيث الأثر. تميز الشيخ بالتواضع وحبه للناس، وكان يعتمد على الموهبة الفطرية في الانتقال بين المقامات دون دراسة موسيقية نظامية.