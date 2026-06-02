الشيخ خالد الجندي يحذر من عصر الفتن الرقمية ويؤكد على أهمية حسن الظن والتماس الأعذار في مواجهة المحتوى المزيف

حذّر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من تصاعد عصر الفتن الرقمية بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتطور الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى صعوبة التمييز بين الحق والباطل في عالم مليء بالمحتوى المزيّف. ودعا الجندي، خلال برنامج 'لعلهم يفقهون' على قناة dmc، إلى إعادة ترسيخ قيم المجتمع الأساسية، وعلى رأسها حسن الظن والتماس الأعذار، مستنداً إلى أدلة من القرآن والسنة وكلام السلف الصالح. وأكد أن سوء الظن والتسرع في الحكم على الآخرين عبر وسائل التواصل يؤدي إلى تفكك العلاقات وانهيار الثقة، بينما يمثل حسن الظن وعياً أخلاقياً يحمي المجتمع من الانهيار النفسي والاجتماعي.

حذر الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من تصاعد "عصر الفتن الرقمية" مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ، مؤكدًا أن الواقع أصبح ممتزجًا بالمحتوى المزيّف، ما يجعل التمييز بين الحق والباطل أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc" اليوم الثلاثاء، أن هذا الواقع الجديد يفرض على المجتمعات إعادة ترسيخ قيم أساسية في مقدمتها حسن الظن والتماس الأعذار. واستند إلى قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم"، معتبرًا أن سوء الظن المتكرر يؤدي إلى تفكك العلاقات الاجتماعية وانهيار الثقة بين الناس.

وشدد على أن المجتمعات في السابق، رغم غياب وسائل الإعلام الحديثة، كانت أكثر تماسكًا بفضل انتشار ثقافة حسن الظن والتعامل بروح العذر والرحمة بين الناس، مؤكدًا أن هذه القيم كانت عنصرًا أساسيًا في حفظ استقرار المجتمع. واستشهد بما نُقل عن بعض السلف الصالح، ومنهم ما رُوي عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "من علم من أخيه مروءة جميلة فلا يسمعن فيه مقالات الرجال"، في إشارة إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو الروايات غير الموثوقة.

وأشار إلى ما ورد عن العلماء في تراث التزكية والأخلاق، مثل قول سعيد بن المسيب رحمه الله: "ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك"، موضحًا أن الأصل في التعامل بين الناس هو حمل أفعال الآخرين على الخير ما أمكن. وأكد أن النصوص القرآنية والسنة النبوية دعت إلى هذا المعنى، مستشهدًا بآيات من سورة الحجرات التي تحث على تجنب الظنون السيئة التي تزرع القطيعة بين الناس.

وخلص إلى أن التسرع في الحكم على الآخرين، أو الانسياق وراء محتوى مجهول المصدر عبر وسائل التواصل، يؤدي إلى فقدان الثقة وتفكك العلاقات. واختتم بأن حسن الظن ليس سذاجة، بل هو وعي أخلاقي يحمي المجتمع من الانهيار النفسي والاجتماعي، موضحًا أن التماس الأعذار والبحث عن التفسير الإيجابي لسلوك الآخرين يخفف من التوتر الاجتماعي، ويحفظ المودة بين الناس، ويمنع تراكم الضغائن التي تهدد استقرار الأسر والمجتمعات





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حسن الظن التماس الأعذار وسائل التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي الشيخ خالد الجندي

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