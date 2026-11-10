الشيوخ يناقش استراتيجية مصر للأمن الغذائي واستصلاح الأراضي

مجلس الشيوخ يناقش خطط وزارة الزراعة لزيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتطوير منظومة الأسمدة بمشاركة أعضاء من مختلف الأحزاب.

ناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي ، بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية. يأتي هذا النقاش في ظل السعي الحثيث لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

رؤية العادلي لتعزيز الإنتاج المحلي

أكد النائب أحمد العادلي، عضو مجلس الشيوخ، أن طرح ملف زيادة الاكتفاء الذاتي تحت قبة البرلمان يمثل خطوة جوهرية لفتح حوار جاد حول مستقبل الأمن الغذائي في مصر. وأشار إلى أن هذا الملف يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية القطاع الزراعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي لتوفير فرص العمل.

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وأوضح العادلي أن الأرقام المتعلقة بنسب الاكتفاء الذاتي من محاصيل مثل القمح والذرة والفول والزيوت، تكشف عن حاجة ماسة لزيادة الإنتاج المحلي. وشدد على أن استمرار الاعتماد على الأسواق الخارجية يجعل الاقتصاد الوطني أكثر تأثرًا سلبياً بالتقلبات العالمية وأسعار العملات الأجنبية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بتبني استراتيجية متكاملة تقوم على محورين رئيسيين، هما التوسع الأفقي عبر استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية، والتوسع الرأسي لزيادة إنتاجية الفدان. وأكد ضرورة استخدام التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية وتطوير أساليب الزراعة الحديثة.

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كما لفت العادلي إلى أهمية ترشيد استخدام الموارد المائية والتوسع في نظم الري الحديث، خاصة في ظل محدودية الموارد والتغيرات المناخية. ودعا إلى دعم البحث العلمي الزراعي لتطوير سلالات مقاومة للآفات، ووضع سياسات سعرية عادلة تحفز الفلاحين على التوسع.

تحديات منظومة توزيع الأسمدة

من جانبه، أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن طلب المناقشة بشأن تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة يحمل أهمية قصوى. وأشار إلى أن الأسمدة تمثل أحد أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي وترتبط مباشرة بإنتاجية المحاصيل.

وأشار أبو النصر إلى استمرار شكاوى المزارعين من نقص الحصص وتأخر الصرف وارتفاع الأسعار في السوق الحرة. وأكد أن هذه المعطيات تفرض ضرورة مراجعة منظومة التوزيع ووقف أسباب هذه المشكلات فوراً.

مقترحات تنفيذية لمستقبل القطاع

دعا أعضاء المجلس إلى إعادة النظر في كفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية وتفعيل دورها في دعم المزارعين. كما أكدوا على أهمية تطوير منظومة الإرشاد الزراعي وتوفير الدعم الفني لضمان نجاح المبادرات الزراعية الجديدة.

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وطالبوا بإنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد الدولة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتوجيه المساحات وفق الأولويات الاستراتيجية. كما أشاروا إلى ضرورة تقليل الفاقد في مراحل الحصاد والتخزين والنقل عبر إنشاء صوامع حديثة.

ختم النقاش بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التشخيص إلى وضع برنامج تنفيذي واضح. وأكد المشاركون أن تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس هدفاً اقتصادياً فحسب، بل ضرورة لحماية الأمن الغذائي المصري وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.