الشيوخ المصري يبحث الأمن الغذائي والفجوة التجارية والزراعة

مجلس الشيوخ يناقش استراتيجية الأمن الغذائي المصري، حيث كشف النائب طارق عبد العزيز عن فجوة تقدر بنحو 3.7 مليار دولار بين الصادرات والواردات الزراعية، مطالبًا بتوطين الصناعات الحيوية.

افتتحت جلسات مجلس الشيوخ المصري في جلسته العامة التي ترأسها المستشار عصام فريد، نقاشات مكثفة حول ملف الأمن الغذائي ومستقبل القطاع الزراعي في البلاد، وذلك من خلال أربع طلبات مناقشة عامة تهدف إلى استيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الاستراتيجية.

تهدف هذه المناقشات إلى تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، مع التركيز على خفض تكاليف الإنتاج على المزارعين، مما يسلط الضوء على التحديات المتراكمة التي تواجه الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المصري.

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توطين صناعة ألبان الأطفال واستيراد البودرة

أكد النائب محمد نبيل حلاوة أن الزراعة تمثل أحد العناصر المهمة للاقتصاد القومي المصري، حيث تسهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي وتستوعب نسبة كبيرة من العمالة، مما يجعلها ركيزة أساسية لتوفير الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.

طرح حلاوة تساؤلات جوهرية حول خطة وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج الألبان في ظل توجه الدولة لخفض استيراد ألبان البودرة، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير كميات كبيرة من اللبن الخام، وهو ما يرتبط بضرورة تنمية الثروة الحيوانية سواء لإنتاج اللحوم أو الألبان.

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دعا حلاوة إلى دعم صغار المزارعين ومربي الماشية ومنتجي الألبان من خلال تقديم الخدمات البيطرية والدعم اللوجستي لهم وربطهم بمصانع التصنيع، كما شدد على ضرورة التوسع في إقامة صناعة وطنية لألبان الأطفال بوصفها هدفًا قوميًا تتطلب التنسيق الكامل بين وزارتي الزراعة والصناعة.

فجوة 3.7 مليار دولار في الصادرات الزراعية

طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الحكومة بتقديم بيانات وإحصائيات تفصيلية عن المناطق الصالحة للزراعة ومعدلات الإنتاج بها، بدلًا من الاكتفاء بعرض الأرقام الإجمالية على مستوى الجمهورية لتقييم الوضع الفعلي للقطاع الزراعي بدقة.

كشف عبد العزيز عن أرقام صادمة بشأن التجارة الزراعية، موضحًا أن قيمة الصادرات الزراعية تبلغ نحو 3.7 مليار دولار مقابل واردات زراعية تصل إلى نحو 11.5 مليار دولار، معتبرًا أن هذه الفجوة الكبيرة تستدعي الوقوف أمامها ومراجعة أسبابها لتعزيز الميزان التجاري.

توقف عبد العزيز عند ملف الأرز، مبينًا أن الإنتاج المحلي الذي كان يغطي نحو 165% من احتياجات المواطنين في عام 2017 تراجعت نسبه إلى 105% ثم وصلت حاليًا إلى نحو 65% فقط، مما يطرح تساؤلات حول سبب تراجع الإنتاج المحلي وتزامن استيراد الأرز مع تصدير الكميات منه.

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ضبط منظومة الأسمدة ودعم المزارعين

أكد النائب محمد ثابت وكيل لجنة الزراعة أن منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي المصري واستقرار القطاع الزراعي، باعتبار الأسمدة عنصرًا أساسيًأ في العملية الإنتاجية وله تأثير مباشر على حجم الإنتاج وجودة المحاصيل.

طالبت الحكومة بالكشف عن خطتها لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها، مع استكمال وتحديث بيانات الحيازات الزراعية وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق منظومة الصرف الإلكتروني لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

في سياق متصل، أبرز النائب محمد نبيل حلاوة أهمية تقليص استيراد ألبان البودرة لما يمثله من استنزاف للعملة الأجنبية، مشددًا على ضرورة ربط زيادة إنتاج الألبان بتطوير الصناعات المرتبطة بها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.