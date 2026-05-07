الصحوة الأوروبية ضد الإخوان: حصار مالي وأمني ينهي عصر الملاذات الآمنة

تحليل مفصل للتحولات الجذرية في السياسات الأوروبية تجاه جماعة الإخوان المسلمين، وكيف تحولت دول مثل فرنسا وهولندا وبريطانيا من التسامح إلى الملاحقة الأمنية وتجفيف منابع التمويل.

تشهد القارة الأوروبية في الآونة الأخيرة تحولا دراماتيكيا ومفاجئا في طريقة تعاملها مع ما يعرف بجماعة الإخوان المسلمين، حيث يبدو أن القارة العجوز قد استوعبت أخيرا الدروس القاسية وأدركت حجم الخطر الداهم الذي تمثله هذه الجماعة على أمنها واستقرارها الداخلي.

لم يعد ينظر إلى التنظيم على أنه مجرد حركة سياسية أو دعوية، بل بات يُنظر إليه ككيان يزرع بذور الفوضى والاضطراب أينما حل، مما دفع الحكومات الأوروبية إلى الاستيقاظ من حالة التسامح السابقة والبدء في اتخاذ إجراءات حازمة تهدف إلى تحجيم نشاطاته وتجفيف منابعه. وفي ظل هذه الضغوط، ظهرت الجماعة كجسد متهالك ينهشه داء الانقسامات الداخلية، حيث تفتت التنظيم إلى ثلاثة أقسام رئيسية يتصارع كل منها على النفوذ والتمويل، مما جعلها تتحول إلى مجرد أدوات وظيفية تخدم مصالح الجهات التي تمولها، بعيدا عن أي مشروع حقيقي سوى البحث عن البقاء والمكاسب الشخصية لقياداتها.

وفي فرنسا، اتخذت المواجهة منحى ماليا وأمنيا شديد الصرامة، حيث نجحت الأجهزة الاستخباراتية والمالية في الكشف عن شبكات تمويل إخوانية معقدة تُقدر قيمتها بنحو ثلاثة مليارات يورو. هذه الأموال الضخمة كانت تتدفق تحت ستار واجهات براقة مثل المراكز الحقوقية والجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية، بهدف تضليل السلطات والاندماج في المجتمع الفرنسي بينما يتم توجيه هذه الموارد لدعم أجندات تخريبية.

وقد تحرك البرلمان الفرنسي بقوة لوقف هذه النشاطات المشبوهة التي تهدد السلم المجتمعي، مدعوما بتوجيهات مباشرة من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أمر بتقليص نفوذ الجماعة وتجميد كافة الأموال المرتبطة بها، في خطوة تعكس الإرادة السياسية الفرنسية في تطهير البلاد من أي كيانات تعمل على زعزعة الاستقرار. أما في هولندا، فقد انتقل الضغط إلى مستوى قانوني وإجرائي دقيق، حيث بدأت السلطات الأمنية في مراجعة طلبات الحصول على الجنسية الهولندية التي تقدم بها عناصر من الجماعة كانوا قد حصلوا سابقا على حق اللجوء السياسي.

جاء هذا التحول بعد موجة من البلبلة والفوضى التي أثارها هؤلاء العناصر من خلال تنظيم تظاهرات تحريضية ومحاولات اقتحام السفارة المصرية في هولندا، وهو ما اعتبرته السلطات الهولندية تجاوزا خطيرا للخطوط الحمراء. ومن المرجح أن تؤدي هذه التصرفات إلى ترحيل العديد من عناصر الجماعة خارج الأراضي الهولندية في القريب العاجل.

علاوة على ذلك، هناك مؤشرات قوية تشير إلى أن هولندا تدرس بجدية تصنيف جماعة الإخوان ككيان إرهابي، وذلك بعدما أدركت أن نشاطات الجماعة تسببت في إرباك علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية وأثرت سلبا على تنسيقها الأمني. وبالنظر إلى النمسا وألمانيا وبريطانيا، نجد أن النهج المتبع يتسم بالتضييق المنهجي والملاحقة الدقيقة. ففي النمسا، ركزت السلطات على محاصرة الوجود الطلابي الإخواني الذي حاول تشكيل شبكات عابرة للحدود الأوروبية للتأثير على عقول الشباب.

وفي ألمانيا، تزايدت الرقابة على المقر الرئيسي للتنظيم الدولي، والذي كان يوما ما مركزا لقيادات بارزة مثل مهدي عاكف، حيث تحاول الجماعة الآن إعادة تفعيل هذا المقر وسط حالة من الحذر الشديد من قبل الأجهزة الأمنية الألمانية. أما في بريطانيا، فإن الضغوط تتركز على القيادات العليا مثل صلاح عبدالحق ومساعديه الذين يديرون شؤون الجماعة بعيدا عن الأطراف المنشقة، إلا أن هذه القيادات باتت الآن تحت مجهر السلطات البريطانية، خاصة بعد ورود أسماء العديد من عناصرهم في قوائم الإنتربول الدولي كأشخاص مطلوبين في قضايا عنف وتطرف وإرهاب في مصر.

إن هذا الحصار الأوروبي الشامل قد دفع الجماعة الإرهابية إلى البحث بيأس عن ملاذات آمنة جديدة، في وقت يتصاعد فيه الصراع الداخلي بين القيادات على تقاسم التمويلات المتبقية. وقد كشفت عمليات تتبع الأموال عن تحويلات مشبوهة بين دول أوروبية ومناطق أخرى، مما أدى إلى تفعيل آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أكثر صرامة.

إن تراجع القبول الأوروبي لنشاطات الجماعة ليس مجرد إجراء مؤقت، بل هو تحول استراتيجي ناتج عن إدراك عميق بأن التسامح مع هذه التنظيمات يؤدي حتما إلى تهديد السيادة الوطنية والأمن المجتمعي، مما يجعل مستقبل الجماعة في أوروبا يتجه نحو الانهيار التام والاختفاء التدريجي





