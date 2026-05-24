الصحة: احتمالات انتقال إيبولا إلى مصر لا تزال منخفضة جدا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدول التي ظهر فيها وباء إيبولا تم تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية، وعندما أعلنت المنظمة حالة الطوارئ، كانت تشير إلى الدول التي يوجد فيها انتشار غير مسيطر عليه، خصوصًا في بعض الدول الإفريقية. وأضاف خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد وندى رضا، أنه لا توجد في مصر حتى هذه اللحظة أي حالات إصابة أو حتى حالات مشتبه بها. ولفت إلى أنه مع ذلك، ومع زيادة الأعداد في المناطق الموبوءة، تبدأ الدول في اتخاذ إجراءات احترازية لحماية صحة مواطنيها، ولذلك جاء قرار وزارة الصحة بعدم وجود مبرر للسفر إلا في حالات الضرورة. وتابع: «قد يتساءل البعض، لماذا لا يتم منع السفر بالكامل أو غلق الحدود؟ تجربة كورونا والدراسات العلمية أثبتت أن إغلاق الحدود أقل فاعلية من تطبيق أنظمة الترصد الصحي الوقائي». وأوضح أن الترصد الوقائي هو ببساطة متابعة القادمين من الدول المتأثرة عبر عدة إجراءات، مثل أجهزة الكشف الحراري، والفحص البصري من فرق الحجر الصحي في المنافذ البرية والبحرية والجوية، ثم المتابعة لمدة 21 يومًا بعد الوصول إلى البلاد.

