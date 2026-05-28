الصليب الأحمر اللبناني: الوضع النفسي للشعب اللبناني كارثي بسبب الضربات الإسرائيلية

صرح رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي بأن الشعب اللبناني يعيش حالة نفسية شديدة الان deterioration نتيجة الضربات الإسرائيلية المتواصلة، مما أدى إلى نزوح يومي وانتشار الأمراض في مراكز الإيواء. وقد استهدفت إسرائيل مبنى سكنياً في الشويفات بعد مقتل 14 شخصاً في جنوب لبنان، في تحدٍ واضح لوقف إطلاق النار الموقع في 17 أبريل.

حجاج السياحة يقضون أيام التشريق بمخيمات منى وسط متابعة لحظية نشر في: الخميس 28 مايو 2026 - 9:00 م | آخر تحديث: الخميس 28 مايو 2026 - 9:01 م قال رئيس الصليب الأحمر ال لبنان ي أنطوان الزغبي، إن الشعب ال لبنان ي يمر بحالة نفسية سيئة للغاية، موضحا أن هذه المعاناة تشمل جميع فئات الشعب.

وذكر خلال تصريحات عبر "القاهرة الإخبارية"، أن المواطنين اللبنانيين يواجهون عمليات نزوح يومية، لافتا إلى تواجد الآلاف منهم في مراكز الإيواء منذ أكثر من ثلاثة أشهر، فضلا عن تفشي الأمراض بداخلها. وأضاف أن الشعب اللبناني يتحمل أهوال الدمار الحالي، الذي يخلق "أكثر من مصيبة نفسية"، مشيرا إلى أن "الشعب اللبناني كله متأثر ومنهار من وراء هذه الضربات الإسرائيلية". ولفت إلى أنهم يضطرون لمشاهدة الناس يموتون أمام أعينهم دون القدرة على فعل شيء، مؤكدا أن "الوضع مأساوي من كل النواحي".

ودعا إلى ضرورة تحقيق وقف حقيقي لإطلاق النار في لبنان، متسائلا عن ماهية وقف إطلاق النار الحالي في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية. وأكد أن عمليات حصر أعداد الضحايا والمصابين جراء الضربات الأخيرة لا تزال قيد الانتظار، قائلا إن هناك الكثير من الإصابات وقعت في صفوف "الناس العاديين" والمواطنين المدنيين، الذين ليس لديهم أي صفة قتالية أو حربية.

واستهدفت غارة إسرائيلية، الخميس، مبنى سكنياً في منطقة الشويفات الواقعة على تخوم ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك بعد مقتل 14 شخصاً في سلسلة غارات على جنوبي لبنان، وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم "دقيق"، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارة استهدفت اغتيال قائد عسكري بارز في حزب الله. وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها إسرائيل منطقة قريبة من بيروت منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 أبريل بين حزب الله وإسرائيل، والذي لم يضع حدا للغارات والقصف والمواجهات، ولا سيما في جنوب لبنان





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل حزب الله الصليب الأحمر اللبناني الضربات الإسرائيلية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

طرح WatchOS 10 .. تعرف على قائمة ساعات أبل الذكية المتوافقةإلى جانب أنظمة التشغيل iOS 17 وiPadOS 17 وmacOS 14 Sonoma، من المقرر أن تبدأ شركة أبل أيضًا في طرح تحديث watchOS 10 لساعاتها

Read more »

التاريخ يحفز جورجيا في الظهور الأول باليوروتشهد النسخة 17 من بطولة كأس أمم أوروبا 'يورو 2024' التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل ظهور وجه جديد على مونديال القارة العجوز.

Read more »

3 منتخبات غادرت أوروبا وتظل أسماؤها في السجل التاريخي لليوروتستضيف ألمانيا بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، بمشاركة 24 منتخبا في الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو، في النسخة رقم 17 من البطولة

Read more »

يورو 2024| أكثر المنتخبات حصولًا على بطولة كأس الأمم الأوروبية.. «إسبانيا» في الصدارةأسدل الستار على النسخة رقم «17» لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، والتي أقيمت في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو، والتي إنتهت منذ قليل.

Read more »

افتتاح 34 مسجداً جديداً في مصرأعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 34 مسجداً جديداً في 14 محافظة، منها 17 مسجدًا بنظام الإحلال والتجديد، و 17 مسجداً صيانة وتطوير.

Read more »

وزارة الأوقاف تفتتح 31 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت اللهتواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 31 مسجدًا غدًا الجمعة 14 من رمضان 1446هـ‍/ 14 من مارس 2025م، 17 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد.

Read more »