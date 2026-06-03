الصين تؤكد دعمها للتعاون_multilateral مع العالم العربي وتعلن منحة تنموية جديدة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الدول العربية، وأعلنت منحة بقيمة 50 مليون دولار لدعم مشروعات الصحة والتعليم في المنطقة، مؤكدة على مبدأ عدم التدخل ودعم حل الدولتين.

في تطورات علاقات الصين مع دول الشرق الأوسط، صرحت وزارة الخارجية الصين ية اليوم بأن الصين ترغب في تعزيز التعاون multilateral مع الدول العربية في مختلف المجالات، خاصة البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الوزارة wherein أكد على أن الصين تدعم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأن التعاون الصيني العربي يستند إلى المنفعة المتبادلة والمساواة. وأضاف أن الصين ستواصل تقديم المساعدات للدول النامية في المنطقة دون شروط سياسية، بما يتماشى مع مبادرة الحزام والطريق. كما شدد على أهمية الحوار لحل النزاعات الإقليمية، مثل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الصين تدعم حل الدولتين.

من ناحية أخرى، أعلنت الصين عن منحة مالية جديدة بقيمة 50 مليون دولار لدعم_projectات التنموية في قطاعي الصحة والتعليم في عدة دول عربية. وقد رحبت معظم العواصم العربية بهذه المبادرة، معتبرين إياها تعزيزًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الصين العالم العربي وزارة الخارجية الصينية مبادرة الحزام والطريق منحة تنموية التعاون متعدد الأطراف حل الدولتين

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مرتبات المعلمين يناير 2021: الزيادة تصل 630 جنيهاتشمل الزيادة الجديدة رفع بدل المعلم بنسبة 50%، وحافز الأداء بنسبة 50%، ومكافأة امتحانات النقل 25%، بخلاف حافز الإدارة المدرسية، إضافة لإنشاء صندوق رعاية المعلمي

Read more »

تحليل لمشهد صفع ماكرون.. 3 أخطاء لحراس الرئيس الفرنسيحماية رئيس الدولة الفرنسية مسؤولية جهاز «GSPR»، الذي يوفر مجموعة أمنية مكونة من 50/50 من رجال الشرطة والدرك، مهمتهم هي تجنب هذا النوع من العدوان الجسدي.

Read more »

«توب موديلز» مسابقة أجمل عارضة أزياء في العالم تسوق للسياحة بشواطئ مصرمسابقة توب موديلز، أجمل عارضة أزياء في العالم، والتي تستضيفها الغردقة تشارك فيها 50 متسابقة من 50 دولة حول العالم تسوق للسياحة في الشواطئ المصرية.

Read more »

الرئيس التنفيذي لـ«Africa50»: مصر من أكبر المساهمين بـ«إفريقيا 50» للاستثمار - بوابة الشروققالت تسيبيدي مومونج، الرئيس التنفيذي لـAfrica 50، إن إفريقيا 50، بمثابة منصة للاستثمار في البنية التحتية الخضراء وتضم 31 دولة.

Read more »

انطلاق نهائيات البطولة الإفريقية للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدةانطلقت اليوم الأحد، نهائيات مسابقة ٥٠ متر ٣ أوضاع رجال، ومسابقة ٥٠ متر ٣ أوضاع سيدات،

Read more »

بميزات احترافية.. إنفنيكس تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدةأطلقت شركة Infinix هاتفي Note 50 وNote 50 Pro في وقت سابق من هذا الشهر، وتستعد الآن لإضافة هاتف آخر إلى سلسلة هواتفها وهو هاتف Infinix Note 50 Pro

Read more »