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الصين تؤكد دعمها للتعاون_multilateral مع العالم العربي وتعلن منحة تنموية جديدة

علاقات دولية News

الصين تؤكد دعمها للتعاون_multilateral مع العالم العربي وتعلن منحة تنموية جديدة
الصينالعالم العربيوزارة الخارجية الصينية
📆6/3/2026 12:48 PM
📰ElwatanNews
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الدول العربية، وأعلنت منحة بقيمة 50 مليون دولار لدعم مشروعات الصحة والتعليم في المنطقة، مؤكدة على مبدأ عدم التدخل ودعم حل الدولتين.

في تطورات علاقات الصين مع دول الشرق الأوسط، صرحت وزارة الخارجية الصين ية اليوم بأن الصين ترغب في تعزيز التعاون multilateral مع الدول العربية في مختلف المجالات، خاصة البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الوزارة wherein أكد على أن الصين تدعم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأن التعاون الصيني العربي يستند إلى المنفعة المتبادلة والمساواة. وأضاف أن الصين ستواصل تقديم المساعدات للدول النامية في المنطقة دون شروط سياسية، بما يتماشى مع مبادرة الحزام والطريق. كما شدد على أهمية الحوار لحل النزاعات الإقليمية، مثل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الصين تدعم حل الدولتين.

من ناحية أخرى، أعلنت الصين عن منحة مالية جديدة بقيمة 50 مليون دولار لدعم_projectات التنموية في قطاعي الصحة والتعليم في عدة دول عربية. وقد رحبت معظم العواصم العربية بهذه المبادرة، معتبرين إياها تعزيزًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

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الصين العالم العربي وزارة الخارجية الصينية مبادرة الحزام والطريق منحة تنموية التعاون متعدد الأطراف حل الدولتين

 

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