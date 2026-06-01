الضابط الباكستاني اللّودهي يفسر هشاشة وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران ومخاطر التصعيد

يشرح الفريق نعيم لودهي تفاصيل الصراع المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى هشاشة وقف إطلاق النار وعقبات الولايات المتحدة الداخلية، بالإضافة إلى دور الدول الإقليمية والصين وروسيا في المستقبل.

في مقابلة حصرية مع قناة "القاهرة الإخبارية" تناول فيها الضابط الباكستاني السابق، الفريق نعيم لودهي، التطورات الأخيرة في الصراع المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، وألقى الضوء على عدة نقاط محورية تتعلق بالوضع الأمني الإقليمي والعالمي.

صرح لودهي أن الضربات المتبادلة التي تم إطلاقها من قبل الجانبين لم تصل إلى مستوى الجدية أو الخطورة التي قد تُشعل صراعاً نووياً واسع النطاق، وهو ما عكسه عدم وجود رد فعل إيراني كبير. وأكد أن وقف إطلاق النار الحالي لا يزال هشاً وقابلاً للانهيار في أي لحظة، مشيراً إلى أن أي تصعيد قد يضع المنطقة بأكملها في مخاطر غير محسوبة.

وأضاف لودهي أن الولايات المتحدة تواجه عوائق داخلية وخارجية في حال قررت خوض حرب جديدة، فالموقف المتحفظ لدى الشعب الأمريكي الذي يدرك أن النزاع بدأ بدعم إسرائيلي ويتطلع إلى إنهائه يحد من أي إجراءات عسكرية إضافية





