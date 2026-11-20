الأجهزة الأمنية تضبط 10 متهمين باستغلال 16 طفلا في التسول بالقاهرة، وتحذر من قطع المياه بالجيزة لمدة 6 ساعات وسط تراجع أسعار الذهب اليوم.

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر عن ملابسات عملية ضبط كبرى تتعلق باستغلال الأطفال في الأنشطة غير المشروعة، بالإضافة إلى التحذير من انقطاعات مبرمجة للخدمة العامة وتقلبات في الأسعار المالية. تم الإعلان عن ضبط 10 أشخاص بتهمة استغلال 16 طفلاً في أعمال التسول وبيع السلع داخل محافظة القاهرة ، مما يعكس جهوداً مستمرة لمراقبة الأسواق والشوارع الرئيسية.

شبكة استغلال الأطفال في التسول

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يشرفون على توظيف الأطفال في أعمال تجارية وتسولية، حيث شمل الضبط 10 متهمين. تشير التحقيقات إلى أن هذه المجموعة كانت تستغل قاصرين عددهم 16 طفلاً لنشر البضائع وطلب المال من المارة.

أوضحت السلطات أن العملية جاءت استجابة لرصد مشاهد أو بلاغات مفصلة عن استغلال فئة الأطفال في أعمال تستنزف طاقتهم وتعرضهم للخطر. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين العشرة، فيما تم تأمين سلامة الأطفال الستة عشر وإعادتهم إلى ذويهم أو الجهات الرعوية المختصة.

حرق العقارات بالهرام لإجبار الساكنة

في سياق مخالفات أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر قيام شخصين بإلقاء زجاجات تحتوي على مواد معجلة للاشتعال وإضرام النيران بمدخل أحد العقارات بمحافظة الجيزة. أكد الفحص الأمني عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة في البداية، وتم تحديد هوية القائمة على النشر وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام.

عند مواجهة السيدة القائمة على النشر، أوضحت أنها ألقت باللائمة على شخصين بعد أن عمدتا إلى إلقاء المادة المعجلة وإشعال النيران بمدخل العقار الذي تقطنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري. زعمت الربة أن الغرض من هذه الأفعال كان إجبارها على ترك الشقة بعد رفضها مغادرتها، مما دفعها للإبلاغ والفضح.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة، موضحين أن العقار ملك لجدتهما، ولا يقيم به سوى السيدة القائمة على النشر. أوضح المتهمان أنهما استهدفا النيران لترهيبها وإجبارها على الرحيل تمهيدًا لبيع العقار، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بحقهذين بعد الاعتراف.

مواعيد انقطاع المياه بالجيزة

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في المجال الخدمي، أصدرت الجهات المختصة خريطة بمواعيد قطع المياه المتوقعة في مناطق مختلفة من محافظة الجيزة. تم تحديد مدة الانقطاع المبرمج للخدمة لتستمر لمدة 6 ساعات، بهدف إجراء صيانة للشبكات أو توسعة خطوط التوزيع.

حثت الإدارة المحلية المواطنين في المناطق المستهدفة على تخزين كميات كافية من المياه قبل موعد البدء المعلن لتجنب الانقطاع المؤقت. يُنصح بتابع الإعلانات المحلية لتحديد المناطق الدقيقة المتأثرة بالقرار لتجنب أي إرباك في الروتين اليومي للسكان.

تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي

شهدت أسعار الذهب تراجعات ملحوظة في السوق المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، حيث سجل عيار 24 تراجعاً قدره 149.25 جنيه في سعر البيع. هذا الانخفاض يعكس حركة تقلب في الأسعار وتأثيرها المباشر على الصاغة والمستثمرين في السبائك والمصنوعات الذهبية.

وفيما يخص عيار 21، وهو الأكثر شيوعاً في الحلي، انخفض سعر البيع بمقدار 130 جنيهاً، بينما سجل سعر الشراء انخفاضاً بمقدار 120 جنيهاً. يتابع الصاغة والأسواق هذه التقلبات يومياً لتحديد أسعار البيع والشراء بناءً على أسعار السوق العالمية والذهب المحلي.

متابعة دقيقة لأسعار اليوم

تتواصل متابعة الأسواق المالية والاقتصادية لمعرفة آخر التحديثات التي طرأت على سعر جرام الذهب في مصر خلال آخر 24 ساعة. يسعى المواطنون والمستثمرون إلى معرفة ما حدث في الأسواق لتوجيه قراراتهم بشأن البيع أو الشراء.

يظل التحليل الدقيق لهذه التقلبات أمراً ضرورياً لفهم اتجاهات السوق المستقبلية، خاصة مع ارتباط الأسعار بعوامل عالمية ومحلية متعددة. يُنصح بمتابعة المصادر الرسمية والمعلنين المعتمدين للحصول على أرقام دقيقة وحديثة.