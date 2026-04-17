الضرائب والدمغات على عدادات الكهرباء: ما لا تعرفه عن الخصومات الشهرية والسنوية

تفاصيل حول الضرائب والدمغات التي يتم خصمها من فواتير أو شحنات عدادات الكهرباء، مع توضيح آلية احتسابها وأنواعها المختلفة، وكيفية توجيه هذه المبالغ لصالح الدولة.

يُعد وجود عداد الكهرباء في منزلك بمثابة مسؤولية مالية إضافية تتجاوز قيمة الاستهلاك الفعلي للطاقة، حيث تخضع هذه العدادات لخصومات شهرية أو سنوية تحت بند ال ضرائب وال دمغات . هذه المبالغ ثابتة، ولا ترتبط بكمية الكهرباء المستهلكة، بل ترتبط ارتباطًا مباشرًا بوجود العداد ونوع النشاط الذي يخدمه، سواء كان منزليًا أو تجاريًا. تظهر هذه الخصومات بشكل واضح في إيصال الشحن أو فاتورة الكهرباء في خانة مخصصة تحمل عنوان 'ضريبة' أو 'دمغة'.

يعتقد البعض خطأً أن هذه الأموال تذهب مباشرة إلى شركة الكهرباء، إلا أن الواقع يشير إلى أن العدادات مبرمجة لأداء دور "المحصل الضريبي" لصالح الدولة، وجمع هذه المستحقات لتوجيهها إلى الجهات الحكومية المعنية. تكشف هندسة كهرباء التحرير 'بدر'، التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة، عن تفاصيل دقيقة لطريقة احتساب هذه الضرائب والدمغات. فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، لا يتم خصم نسبة الـ 14% من إجمالي مبلغ الشحن، بل تُحسب الضريبة فقط على قيمة 'مقابل خدمة العملاء' والرسوم الإدارية. على سبيل المثال، إذا كانت رسوم خدمة العملاء تبلغ 10 جنيهات، فإن الضريبة المستحقة ستكون 1.40 جنيه. أما الدمغة السنوية، فهي مبلغ يُلاحظ المشترك خصمه مع أول شحنة في العام الجديد أو خلال شهر يناير، وتقدر بحوالي 9 جنيهات أو أكثر، حسب طبيعة النشاط. هذه الدمغة السنوية مقررة قانونًا على العدادات، ويتم خصمها مرة واحدة سنويًا لصالح مصلحة الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، توجد 'دمغة توريد' وهي خصم شهري بسيط، يقدر بحوالي 9 قروش، يتم خصمه من الرصيد تحت هذا المسمى، وهو إجراء قانوني ثابت يسري على جميع المشتركين. وأخيرًا، هناك 'رسوم الضبطية القضائية'، وهي لا تُعتبر ضريبة عادية، بل تُفرض في حالات المخالفة فقط، مثل وجود محضر تلاعب سابق، حيث يتم تحصيل غرامته أو رسوم فحصه من رصيد المشترك





