تقرير يكشف ضغوط مسؤولين إسرائيليين وواشنطن على ترامب لشن ضربات جديدة، مع تحذيرات عسكرية من استنزاف القوات وتحديات سياسية داخل الكونغرس الأمريكي.

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن تصاعد الضغوط السياسية والعسكرية التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون متشددون في واشنطن و إسرائيل ، بهدف الاستعجال لاستئناف الحملات العسكرية ضد إيران. وأشارت التقارير الأولية إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس بدقة خيارات شن ضربات جديدة، وسط توترات متزايدة تعكس رغبتها في تعزيز الردع الاستراتيجي في المنطقة من خلال إجراءات عسكرية حاسمة.

تحذيرات القيادة المركزية الأمريكية

ونقلت الصحيفة عن مصادرها الرسمية أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية قد وجهت تحذيرات صريحة بشأن تداعيات استمرار الحشد العسكري الحالي، مؤكدة خطر تراجع الجاهزية القتالية إذا استمرت هذه القوات في حالة التأهب حتى نهاية العام الجاري. وتؤكد هذه التحذيرات أن الاستمرار في الوضع الراهن قد يؤثر سلباً على القدرة العملياتية للجيش الأمريكي، مما يدفع المسؤولين العسكريين إلى النظر في جدوى هذه الخيارات المستقبلية.

Also read هيئة قضايا الدولة تُشرف على انتخابات نادي الصيد المصري عبر 100 لجنة للتصويت الإلكتروني في حدث انتخابي استثنائي

مواقف إيران والتوترات في الخليج

في المقابل، أكد الحرس الثوري الإيراني وقوع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم مائي قرب سواحل سلطنة عُمان، مما يشير إلى تصاعد المواجهات غير المباشرة في المنطقة. وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن طهران تتمسك بشروطها الثابتة أمام الضغوط الأمريكية المتنامية، وتلوّح بأوراق الردع الاستراتيجي المتاحة لها في منطقة الخليج العربي، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي الراهن.

تحديات الكونغرس والإنفاق الدفاعي

وأشارت الصحيفة إلى إدراك إدارة ترامب للتحديات السياسية التي تواجه خططها العسكرية، لا سيما مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس الكونغرس الأمريكي. ومن المتوقع أن يسعى الحزب الديمقراطي إلى تقليص الإنفاق الدفاعي المقترح، مما يضيف عقبات أمام الميزانيات العسكرية التي تطرحها الإدارة الحالية، ويشكل تحدياً إضافياً أمام تنفيذ أي خطط عسكرية واسعة النطاق ضد إيران.

Advertisement

آفاق التغيرات في الأسواق والطقس

في سياق اقتصادي، تشهد أسعار جرام الذهب في مصر تقلبات مستمرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث يراقب المستثمرون والصرافون التغيرات في الأسواق المحلية. وفي الوقت نفسه، كشفت الأرصاد الجوية عن حالة طقس متقلبة خلال الخمسة أيام المقبلة، تشمل شبورة مائية كثيفة ونشاطاً للرياح وأمطاراً خفيفة في عدة مناطق، مما ينعكس على الحركة المرورية والزراعية.

تغطية الفعاليات الثقافية والأمنية

على الصعيد الأمني، أفادت التقارير باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الطيرة في مدينة رام الله، مما أثار جدلاً حول تدابير الاحتلال في المناطق الفلسطينية. وفي المجال الثقافي، اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حفلاً تنكرياً مميزاً، حيث صرحت الفنانة رشا مهدي بأنها كانت ترغب في أن تكون شخصية سندريلا في هذا الحدث السينمائي الكبير.