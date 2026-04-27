الطب الشرعي ينهي الجدل: وفاة 'عروس بورسعيد' بسبب الخنق

تقرير الطب الشرعي يؤكد أن وفاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة بـ'عروس بورسعيد'، ناتجة عن الخنق، وأن إصابة الرأس لم تكن السبب المباشر للوفاة. القضية لا تزال قيد التحقيق أمام محكمة جنايات بورسعيد.

أكد تقرير الطب الشرعي بشكل قاطع سبب وفاة الشابة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ' عروس بورسعيد '، حيث أظهر التقرير أن الوفاة ناتجة عن إسفكسيا الخنق ، وهي حالة توقف التنفس بسبب كتم النفس والضغط الشديد على منطقة الرقبة.

هذا الاستنتاج يضع حدًا للجدل الذي دار حول ملابسات القضية، ويؤكد ما توصلت إليه تحقيقات النيابة العامة. التفاصيل الدقيقة للتقرير تشير إلى أن الفحص الجنائي للجثة كشف عن وجود تجمع دموي في فروة الرأس، وهو ما يشير إلى تعرض المجني عليها لسقوط نتيجة دفع أو إعاقة حركتها. ومع ذلك، أكد الطبيب الشرعي خلال شهادته أمام محكمة جنايات بورسعيد أن هذه الإصابة في الرأس ليست السبب المباشر للوفاة، بل هي إصابة عرضية حدثت بالتزامن مع أو قبل واقعة الخنق.

وأوضح الطبيب أنه لا يمكن تحديد المدة الزمنية الفاصلة بين إصابة الرأس وواقعة الخنق بدقة، لكن الأدلة تشير إلى أن الحادثين وقعا في فترة زمنية متقاربة. هذا التأكيد يرسخ فكرة أن الخنق هو السبب الرئيسي والمباشر لوفاة الشابة، وهو ما يتوافق مع السيناريو الذي قدمته النيابة العامة في تحقيقاتها الأولية. وتعود تفاصيل القضية إلى ثالث أيام شهر رمضان المبارك، عندما توجهت فاطمة ياسر خليل، ذات الـ 16 عامًا، إلى منزل عائلة خطيبها في قرية الكاب جنوب بورسعيد لتناول وجبة الإفطار.

بعد فترة قصيرة، عُثر عليها جثة هامدة داخل المنزل، مما أثار حالة من الصدمة والغضب بين أفراد المجتمع المحلي. فور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبدأت في جمع الأدلة والاستماع إلى شهود العيان. تم القبض على المتهم الرئيسي في القضية، وهو خطيب المجني عليها، وآخرين يشتبه في تورطهم في الحادث. التحقيقات الأولية كشفت عن وجود خلافات ومشادات كلامية بين المجني عليها وخطيبها قبل وقوع الجريمة، مما أدى إلى تصاعد الموقف ووقوع الشجار الذي انتهى بمأساة.

وقد تم العثور على أدلة مادية تشير إلى قيام المتهم بخنق المجني عليها، مما عزز الشبهات ضده. وتواصل النيابة العامة جهودها لجمع المزيد من الأدلة والشهادات لتقديم المتهمين إلى العدالة. وتستمر محكمة جنايات بورسعيد في نظر القضية، حيث يتم استكمال سماع الشهادات والاطلاع على التقارير الفنية المختلفة، بما في ذلك تقرير الطب الشرعي الذي حسم الجدل حول سبب الوفاة. من المتوقع أن تستغرق المحاكمة بعض الوقت، حيث يتم بذل أقصى درجات الدقة والشفافية في إجراءات التحقيق والمحاكمة.

وتولي الأجهزة القضائية والأمنية اهتمامًا بالغًا بهذه القضية، نظرًا لما أثارته من ردود فعل واسعة في المجتمع، ولضمان تحقيق العدالة للضحية وعائلتها. كما أن القضية تسلط الضوء على أهمية مكافحة العنف ضد المرأة وحماية الفتيات من التعرض للأذى. وتأمل عائلة المجني عليها أن يتم الحكم على المتهمين بأقصى العقوبات، وأن يتم تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية المأساوية. وتتطلع المحكمة إلى استكمال الإجراءات القانونية والفصل في القضية في أقرب وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار جميع الأدلة والشهادات المقدمة





