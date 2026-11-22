ناجح طاقم بحري مصري بقيادة القبطان علي سليمان في التصدي لمحاولات قرصنة ثلاثية في خليج عدن وإنقاذ السفينة كايرو لايت و21 بحارًا نحو سلطنة عمان.

أثنى الإعلامي أحمد موسى بشكل واسع على كفاءة ومهارة الطاقم البحري المصري، والذي نجح في تصدى هجمات قرصنة خطرة استهدفت السفينة التي يعملون على متنها في منطقة خليج عدن ، مما يؤكد براعتهم في مواجهة التحديات البحرية.

مناورات احترافية تنقذ السفينة من القرصنة

صرح الإعلامي أحمد موسى خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، بأن السفينة قد تعرضت في خليج عدن إلى ثلاث محاولات متفرقة لعمليات القرصنة، إلا أن الطاقم المصري برئاسة القبطان علي سليمان قد نجح في تنفيذ مناورة بحرية شديدة الاحترافية.

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وقد اتبع البحارة تكتيك زيادة سرعة السفينة بشكل مفاجئ للهروب من قبضة القراصنة، كما اشتبكوا معهم جسديًا وتقنيًا لتشتيت انتباههم، مما أدى في النهاية إلى فرار القراصنة من مكان الحادث دون إيذاء أحد.

دعم رسمي وشهادة بالبراعة في التصدي للهجوم

أكد موسى أن نجاح القبطان علي سليمان، الذي يُعد القبطان المصري المسؤول، كان حاسمًا في إنقاذ السفينة والاحتفاظ بها بسلامة تامة، وكذلك الحفاظ على الأرواح الآمنة للطاقم المصري الذي كان مرافقًا لها في تلك الرحلة الخطرة.

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وكانت السفينة التي تحمل علم سان مارينو قد غادرت في طريقها إلى سلطنة عمان، وقد كان على متنها القبطان المصري بالإضافة إلى اثنين وعشرين بحارًا مصريًا آخرين، حيث دافعوا عن السفينة بقوة وبتخطيط مدروس يفتقر إليه الكثيرون.

سياق تاريخي وهجمات مستمرة على السفن التجارية

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن القراصنة يمارسون نشاطهم بشكل مكثف أمام السواحل الصومالية، وهي منطقة تزداد خطورتها بشكل ملحوظ خلال العشرين عامًا الماضية، مما يتطلب يقظة ودفاعًا قويًا من أي طاقم يمر عبر تلك الممرات المائية الدولية.

ولفت إلى أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من السفن التي تتعرض لعمليات القرصنة بشكل متكرر، وغالبًا ما يجد طاقمها نفسه عاجزًا تمامًا عن الدفاع عن نفسها، مما يجعل الموقف الذي حدث يُحسب بشكل كبير للطاقم المصري على شجاعتهم ومهارتهم.

توثيق الحادث وإشادة واسعة بموقف البحارة

تناول برنامج الإعلامي أحمد موسى بيان وزارة النقل المصرية الرسمي الذي أكد فيه تعرض السفينة "كايرو لايت"، التي ترفع علم سان مارينو، لمحاولات قرصنة بحرية ناجحة في خليج عدن، كما أكد نجاح طاقمها المتميز في التصدي لهجمات القراصنة بنجاح.

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ختامًا، حصل الطاقم المصري على إشادة كبيرة جدًا من عدة جهات تقديرًا لشجاعتهم الفائقة، وذلك بالإضافة إلى أن البحارة قاموا بتوثيق لحظة التصدي للهجوم من خلال مقطع فيديو وثقّبت فيه الموقف بكل دقة ووضوح.