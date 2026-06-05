الطاقة الشمسية تُعيد تعريف الأمن المائي في جنوب سيناء

مشروع محلي يدمج الطاقة المتجددة وإدارة المياه لتطوير الزراعة وتحقيق تنمية مستدامة في المناطق الجافة بمصر.

لم تعد المياه تُقتصر على مسارها التقليدي في مجاري الأنهار، ولا تقتصر الطاقة على إضاءة المنازل أو تشغيل المصانع؛ فقد صارت الطاقة المتجددة ، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، عنصرًا أساسيًا في إعادة صياغة علاقة الإنسان بالمياه.

ففي ظل تزايد ندرة الموارد المائية وتفاقم آثار تغير المناخ، تُظهر المشاريع الحديثة كيف يمكن للضوء الشمسي أن يتحول إلى قوة إنتاجية تسمح بتحلية مياه البحر، تشغيل أنظمة حصاد الأمطار، وتعزيز الزراعة الذكية التي تعتمد على إدارة دقيقة لكل قطرة ماء. هذه التحولات لا تدعم فقط الأمن المائي، بل تمتد لتؤثر إيجابًا في الأمن الغذائي وتُعيد تشكيل مفهوم التنمية في المناطق الجافة.

في مصر، يتجسد هذا النهج في مسار تنمية مستدامة يركز على كفاءة إدارة الموارد بدلاً من الاعتماد على وفرة طبيعية غير متاحة. جنوب سيناء، بمناظرها القاحلة وتضاريسها الصعبة، أصبحت نموذجًا تطبيقيًا فريدًا يختبر قدرة الدولة على دمج الطاقة النظيفة مع إدارة المياه لإحياء الأراضي الجافة وتحويلها إلى مناطق إنتاج وتنمية مستقرة.

من خلال مشروع "بناء مجتمعات قادرة على الصمود وزراعة مستدامة من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية في جنوب سيناء" الذي ينفذه معهد بحوث الموارد المائية ضمن برنامج PRIMA المدعوم من الاتحاد الأوروبي، يُستهدف إنشاء منظومة متكاملة تجمع بين حصاد مياه الأمطار، شحن الخزانات الجوفية، وتوليد الطاقة الشمسية، لتدعم الإنتاج الزراعي وتُعزز الأمنين الغذائي والمائي. تتضمن هذه المنظومة عدة محاور رئيسية: أولاً، تعظيم الاستفادة من الموارد المائية عبر إنشاء بحيرات جبلية منخفضة التكلفة تُعيد تغذية الخزانات الجوفية وتُحقق توازنًا مائيًا داخل الأودية.

ثانياً، تطوير أنظمة رصد هيدرولوجية ذكية تربط بين قياس الاستهلاك وتغذية المياه الجوفية بشكل لحظي، ما يتيح إدارة بيانات دقيقة ومستدامة. ثالثاً، دعم الزراعة الذكية مناخيًا باستخدام صوب زراعية حديثة، وتطوير محاصيل مقاومة للملوحة والجفاف، إضافة إلى توسيع زراعة النباتات الطبية والعطرية ذات القيمة الاقتصادية العالية. رابعاً، دمج الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات المياه ومعدات الزراعة، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويخفض الانبعاثات الكربونية.

أخيرًا، تعزيز البعد الاجتماعي من خلال إشراك المجتمعات البدوية في إدارة الموارد، وتدريب الكوادر المحلية، لتحويلهم من مستفيدين إلى شركاء فعّالين في اتخاذ القرار وضمان استقرار وسلامة المجتمعات. بهذه الخطوات المتكاملة، يتحول التحدي البيئي إلى فرصة تنموية مستدامة يمكن توسيعها لتشمل مناطق أخرى في الوطن العربي





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