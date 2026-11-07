الطالبة علياء إيهاب تحصد ذهبيتين في بطولة العالم للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ

الطالبة بكلية الآداب جامعة القاهرة علياء إيهاب تفوز بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للجامعات، متحدية الخوف والدعم الأسري. التفاصيل الكاملة.

حققّت الطالبة بكلية الآداب ب جامعة القاهرة ، علياء إيهاب ، إنجازًا رياضيًا مميزًا خلال مشاركتها في بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف التي استضافتها مدينة شرم الشيخ. وقد نجحت البدينة المصرية في حصد ميداليتين ذهبيتين، مما جعلها تتصدر العناوين الرياضية في مصر، حيث شاركت في البطولة جامعات ومنتخبات من دول مختلفة حول العالم.

تفاصيل المشاركة والإنجاز الكبير

أعربت علياء إيهاب عن سعادتها البالغة بحصولها على الذهبيتين، مشيرة إلى أن البطولة جمعت نخبة من الجامعات العالمية في منافسة قوية. وقد أكدت أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لجهود جبارة وتدريب مكثف استهدف التأهل لأعلى المستويات العالمية في هذا النوع من السباحة المتخصصة.

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تتميز السباحة بالزعانف عن الأنواع الأخرى بمتطلباتها الفريدة التي تتطلب لياقة بدنية عالية وقدرة على التكيف مع الماء، وهو ما جعل مشاركة جامعة القاهرة في هذا الحدث الدولي تدل على قوة الكفاءات الشابة في مصر. وقد مثلت علياء إيهاب مصر وجامعتها بفخر وسط حضور دولي كثيف.

المعاناة النفسية والتحضيرات

كشفت البدينة المصرية عن جانبها الإنساني في حديث عبر تطبيق زوم مع برنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، حيث أفادت بأنها خاضت البطولة وسط شعور كبير بالخوف. وأشارت إلى أن هذه هي أول مشاركة لها في منافسة دولية بهذا الحجم، مما زاد من حدة التوتر قبل بدء المنافسات.

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أوضحت أن المعسكر التحضيري استمر لمدة شهر كامل، وكان الأسبوع الأول منه الأصعب نفسيًا بالنسبة لها. ذكرت أنها كانت مرعوبة وخائفة من ارتكاب الأخطاء، وشعرت بأن المنافسة كبيرة جدًا على قدراتها، لكنها أثبتت جدارتها في النهاية.

وأضافت أن عدم معرفتها المسبقة بمستويات اللاعبات المشاركات زاد من حيرتها وتوترها قبل السباقات المباشرة. كما أشارت إلى وجود صعوبات في التواصل مع بعض المشاركات بسبب اختلاف اللغات، وهو ما شكل عائقًا إضافيًا في بيئة المنافسة الدولية.

الدعم الأسري وتجاوز الأزمات

أكدت علياء أن والدتها ووالدها كانا أكبر الداعمين لها طوال رحلتها الرياضية الممتدة. كما لفتت إلى الدور المحوري الذي لعبه مدربوها، وهم أشرف صلاح وصلاح علاء ومحمد رضا، في دفعها نحو الاستمرار والنجاح. وأكدت أن كلمات الدعم had تأثيرًا كبيرًا في تجاوز تلك المرحلة النفسية الصعبة.

كشفت البدينة أنها مرت بفترة فكرت فيها جديًا في ترك السباحة بسبب تراجع ثقتها بنفسها. إلا أن تشجيع مدربيها وتذكيرهم المستمر بقدراتها ومستواها ساهم في دفعها إلى مواصلة التدريب بدلاً من الاستسلام. هذا الدعم المعنوي كان حاسمًا في مسيرتها الرياضية.

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نجحت علياء في التغلب على تحدي عدم الثقة الكافية بمستواها قبل المنافسة، حيث لم تكن تعرف ما يمكن أن تحققه وسط هذا العدد الكبير من اللاعبات الماهرات. لكن الحمد لله ربنا كرّمها وقدمت مستوى جيدًا حصدت منه الذهبيتين، مما يؤكد أن الصبر والدعم هما مفتاح النجاح في الرياضة العالمية.