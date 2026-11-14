الطاروطي يهنئ الحسن بركات بمستقبل كبير في ترتيل القرآن بعد تألقه في دولة التلاوة

الشيخ عبد الفتاح الطاروطي يشيد بمستوى الحافظ الحسن بركات في برنامج دولة التلاوة ويتوقع منه أن يصبح من أبرز المرتلين، في مسابقة تضم 32 متسابقاً على جائزة مليون جنيه.

أشاد الشيخ عبد الفتاح الطاروطي بالأداء المتميز الذي قدمه المتسابق الحسن بركات خلال الحلقة الثانية من برنامج " دولة التلاوة"، معرباً عن ثقته الكاملة في قدراته القرآنية. وأكد الشيخ عبد الفتاح الطاروطي أن المستوى الذي أظهره بركات أمام لجنة التحكيم يجعل منه مرشحاً قوياً لأن يصبح من أبرز المرتلين للقرآن الكريم في المستقبل.

توقعات الطاروطي بمستقبل بركات القرآني

عبّر الشيخ عبد الفتاح الطاروطي عن إعجابه البالغ بالتلاوة التي أدّاها الحافظ الشاب، متوقعاً أن يكون مرتلاً عظيماً للقرآن الكريم في المستقبل القريب. وشدد الطاروطي على أن الأداء الذي قدمه الحسن بركات خلال المنافسة كان مستحقاً للإشادة، مما يعكس موهبة فذّة ورغبة صادقة في التميز والارتقاء بالفن القرآني.

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تفاصيل المسابقة ومشاركة الجمهور

عُرضت الحلقة الثانية من برنامج "دولة التلاوة" مساء السبت 14 نوفمبر 2026 عبر قنوات الحياة وCBC والناس، حيث انطلقت المنافسات بمشاركة 32 متسابقاً تم اختيارهم بعناية من بين 25 ألف متقدم من مختلف المحافظات المصرية. تهدف المسابقة إلى اكتشاف الأصوات القرآنية الجديدة وتنمية مواهبهم من خلال ست مراحل تعتمد بشكل أساسي على تقييم جودة الصوت، ودقة الأداء، وإتقان أحكام التجويد والترتيل.

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معايير لجنة التحكيم والدعم الجماهيري

أشادت لجنة التحكيم بتمكن الحسن بركات من أحكام التجويد وسلامة قراءته، مؤكدة أن تلاوته اتسمت بالإتقان وجودة الأداء، مع التوجيه إليه بالدعاء بالتوفيق ومواصلة التميز في رحلته مع كتاب الله. ويشارك الجمهور في دعم المتسابقين من خلال التصويت عبر رمز الاستجابة السريع QR Code، مما يمنح المشاهدين فرصة المساهمة الفعّالة في اختيار الأصوات المفضلة لديهم خلال مراحل المنافسة المختلفة.

الجوائز النهائية ومراحل التصعيد

تنتهي المنافسات بتأهل خمسة متسابقين إلى الحلقة الختامية لاختيار فائزين اثنين في فرعي التجويد والترتيل، حيث يحصل كل منهما على جائزة مالية قدرها مليون جنيه. يتزامن ذلك مع تسجيل المصحف الشريف بصوت الفائز وإذاعته عبر قناة "مصر قرآن كريم"، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لإمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك، مما يضمن بقاء إرثهم القرآني خالداً في قلوب المشاهدين والمصليين.