الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعلن توقعات الطقس في مصر من 23 إلى 27 نوفمبر 2026، مع استمرار الأجواء المعتدلة ونشاط الأمطار على السواحل الشمالية.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً رسمياً يكشف عن التوقعات الدقيقة ل حالة الطقس في مصر خلال الفترة المحددة من يوم الاثنين 23 نوفمبر وحتى يوم الجمعة 27 نوفمبر لعام 2026، حيث تشير المعطيات إلى استمرار سيطرة الأجواء الخريفية المعتدلة والمائلة للحرارة على معظم أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار.

توقعات درجات الحرارة اليومية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 درجة مئوية يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الحالي، على أن ترتفع قليلاً لتصل إلى 25 درجة مئوية اعتباراً من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى في هذه المناطق بين 15 و16 درجة مئوية.

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أما على السواحل الشمالية، فتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 22 و23 درجة مئوية، حيث تسجل 22 درجة يومي الاثنين والثلاثاء، وترتفع إلى 23 درجة بداية من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة، مع استقرار درجات الحرارة الصغرى بين 15 و17 درجة طوال هذه الفترة.

الظواهر الجوية والنشاط المائي

أوضحت التوقعات وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبا، خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 23 نوفمبر وحتى يوم الأربعاء 25 نوفمبر، وذلك على مناطق محددة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين في أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

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كما تشهد بعض مناطق جنوب سيناء نشاطا ملحوظا للرياح على فترات متقطعة خلال الأيام المقبلة، وفقاً للتوقعات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي أشارت إلى استمرار متابعة التغيرات الجوية الدقيقة، مع احتمالية تحديث التوقعات بشكل مستمر وفقا للتغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الخريف.

شبه المائي على الطرق الرئيسية

لفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الانتباه إلى وجود شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورا بمناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مؤكدة أن الشبورة قد تصل إلى حد الكثافة أحيانا على بعض الطرق.

ونصحت الهيئة السائقين بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر نظراً لانخفاض الرؤية نتيجة الشبورة الكثيفة، مشددة على ضرورة اتباع إجراءات السلامة العامة لتجنب الحوادث المحتملة التي قد تنتج عن الظروف الجوية غير المستقرة على الطرق السريعة الرئيسية في البلاد.

تفاصيل درجات الحرارة في الصعيد

تسجل مناطق شمال الصعيد درجات حرارة عظمى تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية، بواقع 24 درجة يوم الاثنين، و25 درجة من الثلاثاء وحتى الخميس، وترتفع إلى 26 درجة يوم الجمعة، بينما تستقر درجات الحرارة الصغرى عند 12 درجة طوال فترة التوقعات المحددة.

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في المقابل، تسجل مناطق جنوب الصعيد درجات حرارة عظمى 31 درجة يومي الاثنين والثلاثاء، وترتفع إلى 32 درجة يوم الأربعاء، ثم تصل إلى 33 درجة يومي الخميس والجمعة، بينما تستقر درجات الحرارة الصغرى عند 17 درجة طوال الأيام المحددة، مما يعكس طبيعة المناخ الحار في هذه المناطق خلال النهار.

تحذيرات ومتابعة مستمرة

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين متابعة النشرات والتحديثات الجوية الصادرة عنها بشكل مستمر، نظرا للتغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس، خاصة خلال فصل الخريف، مع إمكانية تعديل التوقعات في حالة حدوث أي تغييرات جديدة أو تحولات في أنماط الرياح والضغط الجوي.

وأكدت الهيئة أن الأرصاد الجوية تواصل العمل على مدار الساعة لتحليل البيانات المناخية بدقة عالية، وتقديم أحدث المعلومات التي تخدم المجتمع وتساعد المواطنين في اتخاذ قراراتهم اليومية المتعلقة بالملابس المناسبة والتخطيط للسفر والأنشطة الخارجية.