الطفل آيتاش يعزف أغاني فضل شاكر ويخطف الأضواء في حفل

خطف الطفل آيتاش الأضواء خلال حفل الفنان فضل شاكر بعزفه مجموعة من أشهر أغانيه على آلة القانون، في ظهور لفت أنظار الجمهور وأثار إعجاب الحاضرين بأدائه المميز.

خطف الطفل آيتاش الصغير الأضواء خلال حفل الفنان فضل شاكر ، بعدما ظهر على المسرح وهو يعزف مجموعة من أشهر أغاني النجم، من بينها أغنيتا "معقول" و"صحاك الشوق"، في مشهد لفت أنظار الجمهور وأضفى أجواء مميزة على الحفل.

وبينما كان الجمهور يستمتع بأغاني فضل شاكر، تعامل آيتاش، الذي لم يتجاوز الثامنة من عمره، مع الآلة الموسيقية بثقة ومهارة، وهو ما حظي بإعجاب الحاضرين وجعله محور اهتمام الجمهور خلال الفقرة.

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آيتاش الصغير وموهبته الموسيقية المبكرة

يمتلك الطفل آيتاش موهبة موسيقية واضحة رغم صغر سنه، إذ لا يزال في الثامنة من عمره، وهو ما جعل ظهوره في الحفل لحظة استثنائية جذبت اهتمام الجمهور وأكدت حضوره الفني.

سبق للعازف الصغير أن شارك المسرح مع عدد من النجوم، من بينهم الفنانة أصالة والفنانة أنغام، وهو ما يعكس حضوره المبكر في عالم الحفلات الموسيقية وقدرته على الوقوف أمام جمهور كبير والتفاعل معه.

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لم يكن ظهور آيتاش مجرد مشاركة عابرة، فالأداء أظهر قدرته على تقديم أغانٍ معروفة لفنان بحجم فضل شاكر أمام جمهور اعتاد مشاهدة كبار المطربين، وهو ما يمنح تجربته على المسرح قيمة تتجاوز عمره.

إرث عائلي يقود الطفل إلى آلة القانون

يحمل الطفل آيتاش اسم جده عازف القانون التركي الشهير آيتاش دوغان، المعروف في تركيا والعالم العربي بأسلوبه المميز والمبتكر في العزف على هذه الآلة الموسيقية.

ويبدو أن الموهبة الموسيقية لها جذور عائلية، إذ ارتبط اسم الجد بآلة القانون منذ سنوات طويلة، بعدما بدأ شغفه بها في سن الثالثة عشرة، عندما أحضر له جده آلة قانون إلى المنزل، ليبدأ التدرب عليها ويطور مهاراته تدريجيا.

ومع مرور الوقت، أصبح آيتاش دوغان من الأسماء المعروفة في مجال العزف على القانون، وهو ما يضع الطفل أمام تجربة فنية عائلية تمتد عبر أجيال من الاهتمام بهذه الآلة.

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حضور مبكر يلفت الأنظار إلى مستقبل الطفل

استطاع آيتاش الصغير أن يلفت الأنظار ويثبت أن الموهبة قد تظهر في سن مبكرة، وأن الشغف بالموسيقى يمكن أن يصنع حضورا مميزا حتى أمام جمهور حفل يضم أسماء كبيرة في الوسط الفني.

لم تكن لحظة عزفه في حفل فضل شاكر مجرد فقرة موسيقية، بل كانت بداية جديدة لتسليط الضوء على طفل يمتلك موهبة تستحق الاهتمام، وربما يكون له مستقبل لافت في عالم الموسيقى إذا واصل تطوير أدائه.

ويعكس هذا الظهور أن الجمهور قد يتابع المواهب الصغيرة بالاهتمام نفسه الذي يمنحه للنجوم المعروفين، خاصة عندما تجمع الموهبة بين الإرث العائلي والحضور المبكر على المسرح.