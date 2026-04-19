الطقس خارج السيطرة: أزمة المناخ تفرض واقعًا جديدًا مع استمرار التقاعس الدولي

مقالة للكاتبة إلهام أبو الفتح تسلط الضوء على التغيرات المناخية الحادة التي نشهدها، وتأثير الحروب والصراعات العالمية على تفاقم الأزمة، مع انتقاد للتقاعس الدولي في معالجة القضية والتحذير من عواقب وخيمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

في حلقة جديدة من برنامج 'صباح البلد'، الذي يقدمه نهاد سمير ومحمد جوهر على قناة صدى البلد، تم تسليط الضوء على مقال للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مديرة تحرير جريدة الأخبار ورئيسة شبكة قنوات ومواقع 'صدى البلد'. حمل المقال عنوان ' الطقس خارج السيطرة'، وتم نشره في صحيفة 'الأخبار'، وأكدت فيه أبو الفتح أن المناخ أصبح غريبًا وأن الفصول التي اعتدنا عليها لم تعد كما كانت.

أشارت إلى أننا قد نشهد في يوم واحد تقلبات حادة تشمل الحرارة والبرودة، بالإضافة إلى رياح محملة بالأتربة، وقد تنتهي الأمطار بغزارة تصل إلى حد السيول في بعض المحافظات، وكأننا نعيش الفصول الأربعة في ساعات قليلة. وتزداد هذه الظواهر حدة عامًا بعد عام، مما يؤكد أن تغير المناخ قد فرض نفسه بقوة على حياتنا وعلى العالم بأسره، وكشف عن أزمة حقيقية في قدرة المجتمع الدولي على الالتزام تجاه كوكب الأرض.

ما نعيشه اليوم هو نتيجة لسنوات طويلة من اختلال التوازن البيئي، ولم تعد قضايا المناخ مجرد تقارير، بل أصبحت واقعًا ملموسًا نعيشه. على الرغم من وجود اتفاقيات دولية، وعلى رأسها اتفاق باريس، لوضع إطار للتعامل مع هذه الأزمة، إلا أن التنفيذ يصطدم بمصالح الدول الكبرى.

في ظل الحروب والصراعات التي يشهدها العالم، وما يصاحبها من نزاعات وانفجارات وحرائق واستخدام الأسلحة الثقيلة، لا يظل المناخ بمنأى عن التأثير. هذه الصراعات تساهم في ضخ كميات هائلة من الانبعاثات في الغلاف الجوي، وتدمر المساحات الخضراء، وتلوث التربة والمياه. بالإضافة إلى الأسباب التقليدية التي أدت إلى هذه التغيرات، مثل أنماط الإنتاج والاستهلاك المرهقة للبيئة، تتضاعف الأزمة بفعل الحروب وغياب الالتزام الحقيقي.

وعلى الرغم من كل ذلك، يظل العالم يتحرك ببطء شديد. لم يعد الحديث عن المناخ مجرد تشخيص للمشكلة، بل أصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدول على التنفيذ والوفاء بالتزاماتها. فبعد مؤتمر COP29 في أذربيجان، الذي ركز على الجانب المالي للدول النامية، جاء مؤتمر COP30 في البرازيل ليؤكد أن الفجوة ما زالت قائمة بين التعهدات والواقع، وأن وتيرة التحرك العالمي لا تتناسب مع سرعة الأزمة.

ومع اقتراب المؤتمر المقبل، COP31، الذي سيعقد في أنطاليا بتركيا خلال شهر نوفمبر القادم، تزداد الحاجة الملحة إلى قرارات قابلة للتنفيذ وآليات فعالة تلزم الدول الكبرى بتحمل مسؤولياتها. إن ما يتم مناقشته في هذه المؤتمرات لم يعد أمرًا بعيدًا، بل أصبح واقعًا نعيشه يوميًا. لم يعد عقد مؤتمر واحد سنويًا كافيًا لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة. نحن بحاجة إلى أكثر من مؤتمر في العام، ومتابعة مستمرة، وآليات رقابة حقيقية لضمان الالتزام.

لم يعد التغير المناخي ملفًا منفصلًا عن بقية أزمات العالم، بل يتداخل بشكل كبير مع القضايا السياسية والاقتصادية والحروب. والسؤال المطروح الآن هو: هل سيتحرك العالم ويتصرف قبل فوات الأوان، أم سنستمر في مواجهة عواقب وخيمة؟





