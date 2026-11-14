الطقس في مصر: درجات حرارة مرتفعة وتحذيرات من الشبورة ليوم الأحد 15 نوفمبر 2026

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من شبورة كثيفة ونهار حار في جنوب الصعيد، مع استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة على معظم المناطق خلال يوم الأحد 15 نوفمبر 2026.

تشير التوقعات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار حالة من الاستقرار في الطقس على أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على غالبية المناطق خلال يومي الأحد 15 نوفمبر وحتى الخميس 19 نوفمبر 2026. ويأتي هذا التوقع في ظل استعدادات العالم لاختبارات صعبة بشأن أزمة المناخ، والتي سيستكشفها قادة الدول خلال مؤتمر الأطراف الخامس والثلاثين " COP31" في الفترة المحددة. بينما تسود أجواء خريفية معتدلة نهارًا ومائلة للحرارة على معظم أنحاء البلاد، تتحول الأجواء إلى حرارة ملحوظة في مناطق جنوب الصعيد.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على السواحل الشمالية تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية، مما يعكس طبيعتها البحرية المعتدلة. وفي المناطق الحضرية المزدحمة، تتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 25 و27 درجة، بينما تصل في جنوب البلاد إلى مدى يتراوح بين 26 و33 درجة، مما يستدعي اتخاذ الحيطة ضد ارتفاع الحرارة في تلك المناطق.

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تحذيرات من شبورة مائية كثيفة على الطرق

حذرت إدارة المرور والجهات المعنية من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الفترة الزمنية من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا. تؤثر هذه الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يتطلب ازدياد انتباه السائقين لتجنب المخاطر المحتملة على السلامة المرورية.

تغير حاد في درجات الحرارة ليلاً

تشير البيانات إلى ميل الطقس للبرودة إلى البرودة الشديدة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. هذا التباين الحاد يستدعي الانتباه للفارق الكبير بين درجات الحرارة خلال النهار والليل، حيث ينصح الخبراء بارتداء الملابس الثقيلة في ساعات متأخرة من الليل للاستعداد لانخفاض الحرارة المفاجئ الذي قد يؤثر على الصحة العامة للسكان.

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سياق المناخ العالمي ومطارات الولايات المتحدة

في السياق الأوسع لتغير المناخ الذي يحظى باهتمام دولي متزايد خاصة مع مناقشات مؤتمرات المناخ، شهدت المطارات الأمريكية تحركات جديدة. فقد أُقيلت طائرة بنجاح من مطار ميامي الدولي بعد أن رفعت إدارة الطيران الفيدرالي الحظر المفروض مسبقاً، مما يمثل خطوة مهمة في استعادة الخدمات الجوية والحيوية للنقل الدولي، على عكس التحديات المناخية المستمرة.

التوقعات المستقبلية خلال الأسبوع القادم

تستمر هذه التوقعات الجوية حتى يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، مع الحفاظ على نسق الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة. يظل التركيز منصباً على المراقبة الدقيقة للشبورة المائية في الصباح الباكر، ومتابعة التغيرات في درجات الحرارة التي قد تؤثر على الأنشطة اليومية للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية خلال الأسبوع المحدد.