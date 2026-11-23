توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 تشير إلى انخفاض طفيف في الحرارة وظهور شبورة مائية كثيفة، مع فرص لزخات أمطار على السواحل الشمالية ومدن القناة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 حالة من الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على عدة مناطق داخل الجمهورية المصرية، وذلك في ظل استمرار تأثر البلاد بأنظمة الطقس الموسمية الحالية. ومن المرتقب أن تبرز مظاهر الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى احتمالات هطول أمطار خفيفة في عدد من المناطق المحددة، وذلك وفقًا للتقارير الصادرة عن الهيئة المعنية.

تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فترة ظهور الشبورة المائية ستكون مركزة بين الساعة الرابعة حتى العاشرة صباحًا، حيث تكون الكثافة عالية أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وكذلك مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. هذا التكوين الضبابي يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية لتصبح أقل من ألف متر على بعض الشوارع الحيوية، مما يتطلب حذرًا شديدًا من سائقي المركبات.

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فرص هطول الأمطار ونشاط الرياح

توجد فرص لهطول أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية حدوث تصل إلى ثلاثين بالمائة تقريبًا، حيث تمتد هذه الأمطار جنوبًا حتى مناطق حلايب وشلاتين، وقد تكون الأمطار متوسطة أحيانًا على فترات متقطعة بنسبة حدوث تقارب العشرة بالمائة. كما يصاحب هذه الحالة الجوية تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد يترافق ذلك سقوط رذاذ خفيف ولا تأثير ملموس له على الحركة العامة.

بيانات درجات الحرارة في المحافظات

كشفت بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا في عدد من المدن والمحافظات الرئيسية، حيث سجلت الإسماعيلية عظمى أربع وعشرين درجة مئوية وصغرى اثني عشر درجة، بينما سجلت أسوان عظمى ثلاثين درجة مئوية وصغرى تسع عشرة درجة. ومن المقرر أن تسجل درجة الحرارة الصغرى في العاصمة القاهرة خمس عشرة درجة مئوية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر مقارنة بأوقات الذروة النهارية.

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نصائح المواطنين والقيادة الآمنة

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بأهمية توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، لا سيما على الطرق الزراعية والسريعة التي تشهد تكون كثيف للشبورة المائية. وضرورة الالتزام بالسرعات المقررة قانونًا، مع الالتزام بترك مسافات أمان كافية بين السيارات لتجنب أي حوادث مرورية قد تنتج عن ضعف الرؤية الأفقية أو الانزلاقات المفاجئة على الطرق.

تأثيرات الرياح على الأحوال الجوية

من الجدير بالذكر أن نشاط الرياح سيكون حاضرًا على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح سرعتها بين ثلاثين وخمسة وثلاثين كيلومترًا في الساعة على فترات متقطعة. هذا النشاط الرياحي لا يستبعد ظهور بعض السحب المنخفضة التي قد تصاحبها رذاذ خفيف، مما يساهم في تخفيف حدة الحرارة قليلاً على بعض المناطق الشمالية والوسطى خلال فترات النهار.