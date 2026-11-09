الطقس في مصر: موجة خريفية معتدلة وخطر الشبورة على الطرق من 11 إلى 15 نوفمبر 2026

توقعات الأرصاد الجوية بحالة الطقس في مصر من 11 إلى 15 نوفمبر 2026، مع استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة نهاراً وبرودة ليلاً، وخطر الشبورة المائية على الطرق الرئيسية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في مصر خلال الأسبوع القادم، والذي يمتد من يوم الأربعاء 11 نوفمبر وحتى يوم الأحد 15 نوفمبر 2026. تشير التوقعات الرسمية إلى استمرار سيطرة الأجواء الخريفية المعتدلة على غالبية مساحة الجمهورية، مع وجود تباين ملحوظ في درجات الحرارة بين فترات النهار وفترات الليل والصباح الباكر.

تفاصيل درجات الحرارة والرياح المتوقعة

خلال الأيام المنقضية، ستكون الحالة الجوية خريفية ومعتدلة الحرارة خلال ساعات النهار على معظم أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، يميل الطقس إلى الدفء على مناطق جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد بشكل كامل خلال ساعات الليل والصباح الباكر في كافة الأنحاء.

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تحذيرات من الشبورة المائية على الطرق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل صريح من تكوّن شبورة مائية كثيفة خلال الفترة الممتدة من الساعة الرابعة حتى الساعة التاسعة صباحاً. تمتد هذه الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مروراً بمناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة، وصولاً إلى وسط شبه جزيرة سيناء وشمال الصعيد، مما يستلزم توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة.

فرص هطول الأمطار ونشاط الرياح

أضافت الهيئة أن هناك فرصاً محدودة لسقوط أمطار خفيفة يوم الأربعاء 11 نوفمبر، وتتركز هذه الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح أحياناً على معظم أنحاء الجمهورية خلال فترات متفرقة من اليوم.

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إمكانية التغير والتحذيرات الرسمية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن التوقعات الجوية قابلة للتغيير، وذلك نتيجة التقلبات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس، ولا سيما خلال فصل الخريف. وشددت الإدارة على أهمية متابعة النشرات الجوية والتحديثات الرسمية الصادرة عنها بشكل مستمر لضمان سلامة المواطنين.

مسؤولو التنبؤات الجوية المشاركون

تأتي هذه التوقعات بناءً على البيانات والإجراءات التي أعلنها اللواء جوي هشام حسن طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالتعاون مع محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر، وعماد الدين محمود، رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر لضمان دقة المعلومة.