سكان خان يونس يعتمدون الطين والحجارة المستصلحة لترميم منازلهم بسبب حظر الإسمنت وارتفاع أسعاره، في مواجهة أزمة سكن خانقة.

في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والقيود المشددة على دخول مواد البناء، يعتمد سكان مدينة خان يونس بشكل متزايد على الطين والحجارة المستصلحة لإعادة بناء منازلهم وترميم الأضرار التي لحقت بها، في محاولة يائسة لتوفير مأوى آمن بعيدا عن الخيم التي تعاني من تسرب الأمطار والبرد.

استبدال الإسمنت بالطين في إعادة البناء

تُفرض الحلول البدائية للبناء كواقع قسري على السكان، إذ أصبح الطين هو البديل الأساسي للإسمنت الذي أصبح سعره باهظا أو غير متوفر في الأسواق المحلية، مما يضطر الأهالي لاستخدام مواد بسيطة ومتاحة للحد من تفاقم الأزمة السكنية والمعيشية.

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وفي وسط مدينة خان يونس، يلجأ محمد عطوة، وهو رجل في الخمسينيات من عمره، إلى استخراج الحجارة من ركام محله التجاري المدمر لإعادة بناء الجدران والبدء من جديد في فتح باب الرزق له ولعائلته، معتبرا أن هذا العمل ضرورة حتمية للبقاء.

وقد اضطر عطوة لشراء 250 حجرا إضافيا جرى استخراجها من بين الركام، مقابل ألف مائتي شيكل، وقام ببناء الجدران باستخدام الطين بدلا من الإسمنت، ثم غطى الجدران من الداخل بشادر لمنع تسرب الأمطار، مؤكدا أن الطين أصبح بديلا حقيقيا للإسمنت للنشر والاسترزاق.

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الآثار المادية والتحديات المعيشية

امتدت تجربة محمد عطوة لتشمل منزله الخاص، حيث شيد الدرج وبلط الأرضيات بالطين، بعد أن قفز سعر كيس الإسمنت الواحد، الذي يُصنع محليا من مواد بديلة، إلى ألف شيكل، وهو مبلغ يفوق بكثير طاقته المالية ويدفعه لابتكار بدائل أخرى.

في منطقة بطن السمين بخان يونس، دفع غياب مواد البناء الشاب بلال الشاعر، البالغ من العمر 29 عاما، لترميم منزله المتضرر باستخدام الحجارة المستصلحة والطين المخمر، حيث جمع حجارة الركام وأعاد بناء الدرج وسد الجدران المكشوفة أمام الرصاص والبرد.

بلغت التكلفة الإجمالية لعملية الترميم التي قام بها بلال الشاعر حتى الآن خمسة آلاف شيكل، ورغم أن الجدران الطينية أكثر راحة من الخيام، إلا أنه اضطر لتغليفها بالشوادر بتكلفة تصل لمئتي شيكل للشادر الواحد ذي الأبعاد 6 × 4 متر، لمنع أمطار الشتاء من إذابة الطين وإضعافه.

أزمة السكن وتداعيات الكارثة الإنسانية

بعد معاناة الغرق في خيمتها خلال المنخفض المطري الأخير، قررت حنان بارود ترميم ما تبقى من بيتها لتستر أطفالها السبعة، معتمدة على مساعدة أهل الخير لشراء مواد البناء اللازمة، في ظل أزمة سكن خانقة تسببت بها الحرب الإسرائيلية على القطاع.

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اشترت حنان حجارة مستصلحة بسبعة شواقل للحجر الواحد، وثلاث كارات من الطين بمئة وخمسين شيكل للكارة، وتحتاج إلى اثنتين إضافيتين لاستكمال التبليط وسد الفجوات في المنزل، في مشهد يعكس حجم الكارثة السكنية والجهود الفردية للنجاة.

وتعكس الشهادات السابقة حجم الدمار الذي خلفته الحرب، حيث خلّفت أكثر من 42 مليون طن من الركام، وفق تقارير أممية ترصد استحالة الإعمار حاليا بسبب القيود المفروضة، مما يجعل الحلول الطينية مؤقتة لكنها ضرورية للبقاء في وجه الشتاء والبرد.