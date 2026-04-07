العالم يترقب نهاية مهلة ترامب لإيران: تصعيد أم تفاوض؟

مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإيران، يترقب العالم بحذر بالغ التطورات المحتملة. تصريحات ترامب الأخيرة تنذر بتصعيد محتمل، بينما يرى خبراء أن الهدف هو رفع سقف التفاوض. السيناريوهات تتراوح بين ضربات عسكرية محدودة والعودة إلى طاولة المفاوضات، مع تأكيد على أن الحلول الدبلوماسية هي الأفضل.

في خضم توتر عالمي متصاعد، ينتظر العالم بحذر بالغ ما ستؤول إليه الساعات القليلة القادمة، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ل إيران للتوصل إلى اتفاق. هذه المهلة تأتي في سياق محاولات احتواء الصراع المتصاعد الذي اندلع في نهاية فبراير الماضي، على خلفية هجوم أمريكي إسرائيلي مشترك استهدف طهران.

الترقب الدولي يبلغ ذروته مع اقتراب الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الموافق الثانية من صباح اليوم التالي بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت المحدد لانتهاء المهلة. يراقب العالم بقلق بالغ السيناريوهات المحتملة، خاصة في ظل التصريحات النارية التي أدلى بها ترامب مؤخرًا، والتي تنذر بتصعيد خطير. وقد صعد ترامب من لهجته بشكل لافت، موجهاً تهديدات حادة لإيران، وألمح إلى إمكانية تصعيد واسع النطاق، محذراً من عواقب وخيمة قد تكون “غير قابلة للإصلاح”. كما أشار إلى إمكانية “تغيير كامل وشامل للنظام” في إيران، واصفاً اللحظة الحالية بأنها من أهم اللحظات في التاريخ الحديث، لما تحمله من تداعيات قد تنهي عقوداً من التوتر والصراع. هذا التوتر المتزايد يضع المنطقة والعالم على أعتاب مرحلة حرجة، حيث تتوقف الكثير من العوامل السياسية والاقتصادية على ما ستسفر عنه الساعات القادمة. \من جانبه، يرى الأستاذ في العلوم السياسية، سعيد الزغبي، أن التهديدات التي أطلقها ترامب لا ترقى إلى مستوى إعلان حرب صريح، بل هي بالأحرى محاولة لرفع سقف التفاوض إلى أقصى درجة ممكنة. يوضح الزغبي أن الرسالة الموجهة إلى طهران واضحة، وهي “إما التهدئة الفورية أو مواجهة القوة الأمريكية”. ويضيف أن احتمالية المواجهة العسكرية تظل قائمة نظرياً، لكنها لن تكون بالصورة الشاملة التي يوحي بها الخطاب السياسي. وفقاً للزغبي، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في ضربات عسكرية محدودة ودقيقة، تستهدف مواقع عسكرية تابعة للحرس الثوري، ومنشآت صاروخية، وأهداف ذات صلة بتهديد الملاحة في مضيق هرمز. الهدف من هذه الضربات، بحسب الزغبي، هو إعادة الردع وليس إسقاط النظام الإيراني. يعتقد الزغبي أن خطاب ترامب يعتمد على استراتيجية “حافة الهاوية”، والتي تهدف إلى إجبار الخصم على التراجع من خلال تصعيد التهديدات. يشير الزغبي إلى أن هذا الخطاب يحمل ثلاث رسائل رئيسية: رسالة ردع لإيران تؤكد استعداد واشنطن لاستخدام القوة، رسالة طمأنة للحلفاء في المنطقة، ورسالة ضغط على طهران لدفعها إلى تقديم تنازلات. يرجح الزغبي أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيداً سياسياً وإعلامياً، قد يتبعه ضربات محدودة، ثم العودة إلى التفاوض، وذلك لتجنب حرب شاملة قد تشعل المنطقة وتؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي. في حال وقوع مواجهة، يتوقع الزغبي أن تكون الضربة الافتتاحية عبر هجمات جوية وصاروخية أمريكية تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية في الساعات الأولى. \في الختام، يؤكد الزغبي أن نهاية أي صراع لن تصل إلى حد إسقاط النظام الإيراني، بل ستتجه إلى وقف إطلاق نار بوساطة دولية أو التوصل إلى اتفاق سياسي جديد. يشدد على أن الحروب الطويلة تمثل تهديداً لاستقرار المنطقة، ما يجعل العودة إلى المفاوضات أمراً حتمياً. هذا الموقف يعكس رؤية متفائلة حذرة في الوقت نفسه، حيث يرى الزغبي أن الحلول الدبلوماسية هي الأفضل، على الرغم من التحديات والمخاطر. يرى الزغبي أن الأزمة الحالية فرصة لإعادة تشكيل العلاقات في المنطقة، ولكن ذلك يتطلب حكمة وشجاعة من جميع الأطراف. يختتم الزغبي تصريحاته بالإشارة إلى أن العالم بأسره يترقب هذه اللحظات الحاسمة، وأن النتائج ستحدد مستقبل المنطقة والعلاقات الدولية. التوتر يتصاعد، والجميع ينتظرون ما ستسفر عنه الساعات القادمة، مع الأمل في التوصل إلى حل سلمي يجنب المنطقة ويلات الحرب. تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، بدءاً من التصعيد المحدود وصولاً إلى المفاوضات المكثفة، والأكيد أن المنطقة والعالم على موعد مع تطورات دراماتيكية في الأيام القادمة





