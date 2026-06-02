العادات اليومية التي تسرّع ظهور التجاعيد وكيفية الوقاية

يستعرض الخبراء العوامل اليومية مثل الإهمال في استخدام واقي الشمس، قلة النوم، الترطيب غير الكافي، وضعية النوم، الإفراط في استخدام الهواتف، التدخين، تعابير الوجه الغير صحية والتغذية غير المتوازنة، ويقدم نصائح عملية للحفاظ على نضارة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة.

تحرص العديد من النساء على استعمال الكريمات ومستحضرات العناية بالبشرة في سعيهن للحفاظ على مظهر شاب لأطول فترة ممكنة، إلا أن خبراء الجلدية يضيفون أن بعض العادات اليومية البسيطة قد تكون السبب الحقيقي وراء تسريع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، حتى مع استعمال أفضل المنتجات.

يوضح خبير التجميل الدكتور عصام البقلي في تصريحات خاصة لصحيفة صدى البلد أن شيخوخة البشرة لا ترتبط فقط بالتقدم في العمر، بل تتأثر بنمط الحياة والعادات اليومية التي قد تقلل من مرونة الجلد وتؤثر على نضارته. من أبرز العوامل التي تسرّع الشيخوخة هو إهمال استخدام واقي الشمس. فالتعرض المستمر لأشعة الشمس دون حماية يؤدي إلى تكسير ألياف الكولاجين والإيلاستين، وهما المسؤولان عن مرونة الجلد.

لذلك يؤكد أطباء الجلدية أن الواقي الشمسي يجب أن يكون جزءاً ثابتاً من الروتين اليومي، حتى في الأيام الغائمة. النوم القليل والسهر من العوامل الأخرى التي تؤثر سلباً على البشرة؛ ففترة النوم هي الوقت الذي تجدد فيه خلايا الجلد وتصلح الأضرار. عندما تُحرم المرأة من ساعات النوم الكافية، تظهر علامات الإرهاق بسرعة، وتزداد إفرازات هرمونات التوتر التي تضعف بنية الجلد وتؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة حول العينين والفم. الترطيب الداخلي لا يقل أهمية عن الحماية الخارجية.

فشرب كميات كافية من الماء يحافظ على مرونة البشرة ويمنع جفافها، مما يقلل من وضوح التجاعيد. يوصي الخبراء بشرب الماء بانتظام على مدار اليوم وتجنب الجفاف. تُعد وضعية النوم عاملاً مهماً ينسى كثيرون. الضغط المتكرر على الجلد خلال النوم على الوجه أو الجانبين يمكن أن يسبب ما يعرف بـ "تجاعيد النوم".

يفضل النوم على الظهر لتقليل الضغط على الوجه. الإفراط في استعمال الهواتف الذكية يضيف عبئاً آخر على البشرة؛ فالنظر المستمر إلى الشاشة مع خفض الرأس يساهم في ظهور خطوط الرقبة، وإجهاد العينين يسرّع تكوّن التجاعيد الدقيقة حول العينين. التدخين وتعرض المرأة للدخان لهما تأثير مباشر على الدورة الدموية، ما يقلل وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الجلد ويدمر ألياف الكولاجين. الدراسات تؤكد أن المدخنات أكثر عرضة لظهور التجاعيد المبكرة، خاصةً حول الفم والعينين.

التعبيرات الوجهية المتكررة، مثل العبوس أو رفع الحاجبين أو تضييق العينين، تترك أثراً على الجلد مع مرور الوقت وتتحول إلى خطوط دائمة عندما يقل إنتاج الكولاجين. النظام الغذائي غير المتوازن أيضاً يسرّع الشيخوخة؛ فالإفراط في السكريات والأطعمة المصنعة يضعف ألياف الكولاجين، بينما الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة تحمي البشرة من التلف البيئي.

في الختام، تنصح الخبراء بعدة خطوات بسيطة للمحافظة على شباب البشرة: الحصول على قسط كافٍ من النوم، شرب الماء بانتظام، استعمال واقي الشمس يومياً، وتبني نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. بالإضافة إلى تجنب التدخين والاهتمام بالعناية اليومية بالبشرة للحد من ظهور علامات التقدم في العمر





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