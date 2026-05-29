العاهل السعودي يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن معلومات مخابراتية أفادت بأن روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا، وطلب من الأجانب والدبلوماسيين مغادرة البلاد، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن معلومات مخابراتية أفادت بأن روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا، وطلب من الأجانب والدبلوماسيين مغادرة البلاد، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال زيلينسكي عبر تليجرام إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا، وقال إن تنفيذ الاتفاقات مع الشركاء بشأن الدفاع الجوي يجب ألا يتأخر. من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف إن بلاده ستسمح للطائرات العسكرية الأمريكية بالبقاء في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي حتى نهاية يونيو فقط، بعد تأخر موافقة الولايات المتحدة على قواعد لإعفاء الزوار البلغاريين من التأشيرات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه القول: أتفهم تماما تعقيدات الإجراءات التنظيمية والحاجة إلى الوقت، لكننا أيضا لدينا أولوياتنا وإجراءاتنا، ولا يمكننا التعاطي بشكل إيجابي مع طلب الإقامة الطويلة للطائرات والدبابات في مطار صوفيا. وكان راديف قد تحدث في وقت سابق من هذا الشهر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعا إلى تعليق نظام التأشيرات إلى الولايات المتحدة للمواطنين البلغاريين. وتستضيف بلغاريا طائرات عسكرية أمريكية في عاصمتها صوفيا بموجب اتفاقية سينتهي العمل بها نهاية الشهر الحالي.

وذكر راديف أن الحكومة ستتخذ اليوم الجمعة قرارا بالسماح باستمرار تواجد الطائرات الأمريكية حتى نهاية يونيو لإعطاء الولايات المتحدة المزيد من الوقت لإعادة النظر في إجراءاتها. وأضاف أن بلاده ستسمح للطائرات العسكرية الأمريكية بالبقاء في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي حتى نهاية يونيو فقط، بعد تأخر موافقة الولايات المتحدة على قواعد لإعفاء الزوار البلغاريين من التأشيرات.

وذكر راديف أن الحكومة ستتخذ اليوم الجمعة قرارا بالسماح باستمرار تواجد الطائرات الأمريكية حتى نهاية يونيو لإعطاء الولايات المتحدة المزيد من الوقت لإعادة النظر في إجراءاتها





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

روسيا، أوكرانيا، هجوم، أجانب، الدبلوماسيين، زيلينس

United States Latest News, United States Headlines