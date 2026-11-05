العسكرية المصرية تطلق حملة "درع الجنوب" ضد التنقيب غير المشروع عن الذهب

القوات المسلحة المصرية تعلن عن إطلاق حلقات توعوية ضمن حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية وضبط مئات المخيمات والمواطنين والأجانب.

أعلن المتحدث العسكري المصري العميد أركان حرب أحمد عثمان علي عن إطلاق سلسلة من الرسائل التوعوية الرسمية تحت عنوان " درع الجنوب"، والتي تتضمن ست حلقات موجهة للحد من ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في مناطق الصحراء الشرقية.

تفاصيل الحملة التوعوية والإجرائات

جاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها القوات المسلحة لمواجهة الظاهرة المستفحلة، حيث تم اعتماد استخدام المنصات الرسمية للمتحدث العسكري لنشر المحتوى التوعوي المصمم خصيصاً لردع العناصر المتورطة في هذه الأنشطة غير القانونية.

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وأكد المتحدث العسكري أن الحملة تهدف بشكل أساسي إلى نشر الوعي القانوني والأمني بين السكان في المناطق الحدودية والنائية، مع التركيز على الجوانب الأمنية التي ترتبط بهذا النوع من النشاط غير المشروع.

الرقابة الأمنية والضوابط المشددة

كشف العميد أحمد عثمان علي عن نتائج ملحوظة خلال الإجراءات السابقة، حيث تم ضبط أربعة آلاف وأربعمائة وثمانية وثمانين خيمة وعشة تابعة للمتورطين في عمليات التنقيب غير المشروعة في الصحراء الشرقية.

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وأوضح أن الحملات الميدانية أدت إلى ضبط مائتين وخمسين وخمسة وأربعين مواطناً مصرياً بالإضافة إلى ثلاثمائة وأربعين وخمسمائة أجنبي كانوا يشاركون في هذه الأنشطة، مما يعكس حجم التواجد الأجنبي في هذه العمليات.

الإحصائيات الأمنية وسير العمليات

تمكنت القوات المسلحة من ضبط ثلاثين قطعة سلاح بالإضافة إلى سبعة آلاف وثلاثمائة وسبع ذخيرة خلال عمليات التفتيش التي تمت في المناطق التي تتركز فيها أنشطة التنقيب غير المشروع، مما ساهم في تفكيك الشبكات الإجرامية.

كما أشار المتحدث العسكري إلى أن هذه العمليات تأتى في إطار خطة متكاملة تشمل منع تهريب الذهب وتقليل الآثار البيئية والسلبية المترتبة على عمليات التنقيب العشوائية في المحميات الطبيعية.

التنسيق مع القبائل والمستقبل

ولفت أحمد عثمان علي الانتباه إلى أهمية الدور الذي يقوم به شيوخ وعواقل القبائل في المناطق المستهدفة، مشيداً بتعاونهم مع القوات المسلحة لإنجاح الحملة وتسهيل مهام عناصر إنفاذ القانون في المناطق الصعبة.

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وأضاف أن هناك رسالة تحذيرية واضحة موجهة لجميع العناصر الموجودة داخل الحدود المصرية، مفادها ضرورة تسليم أنفسهم قبل بدء المراحل الجديدة من الحملة لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.