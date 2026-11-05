العسكري يحذر: التنقيب غير المشروع يدمر البيئة والثروة الزراعية في مصر

المتحدث العسكري أحمد عتمان يكشف أضرار التنقيب غير المشروع عن الذهب على التربة والمياه، ويؤكد شن ضربات استباقية لقطع إمدادات الإرهابيين بالصحراء الشرقية.

كشف العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي ، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، عن خطورة الظاهرة المتزايدة للتنقيب غير المشروع عن خام الذهب في المناطق الصحراوية، مشدداً على أن هذه الممارسات الإجرامية لا تستنزف الثروات الطبيعية للدولة فحسب، بل تمتد تداعياتها المدمرة لتشمل البيئة بأكملها. وقد أكد المتحدث العسكري في تصريحات له أن هذه الأنشطة غير القانونية تشكل تهديداً مباشراً للثروة الحيوانية والزراعية، كما تتسبب في تلوث واسع النطاق للتربة والمياه الجوفية والسطحية، مما يعرض الصحة العامة للأجيال الحالية والمقبلة للخطر.

ضربات استباقية لقطع إمدادات الجماعات الإجرامية

أوضح العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي أن القوات المسلحة نفذت سلسلة من الضربات الاستباقية الدقيقّة والموجهة، بهدف قطع خطوط الإمداد اللوجستي للجماعات الإجرامية التي تقوم بأنشطة التنقيب غير المشروع. وتهدف هذه العمليات العسكرية إلى منع وصول الأسلحة والذخائر الثقيلة إلى هؤلاء العناصر عبر الحدود، مما يعيق قدرتهم على الاستمرار في عملياتهم المدمرة، ويضعف من شبكة دعمهم اللوجستي التي تعتمد كلياً على التهريب والاتفاقيات غير المشروعة مع جهات خارجية.

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تنسيق مكثف بين الوزارات والأجهزة المعنية

أضاف المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تعمل حالياً بتنسيق كامل ومستمر مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، وذلك لفرض السيطرة الأمنية المطلقة وتضييق الخناق على العناصر الإجرامية المستهدفة. وأشار إلى أن الهدف من هذه الحملة المكبرة هو توحيد جهود كافة الجهات ذات الصلة للتصدي الفوري والفعال لهذه الظاهرة، مما يعزز من قدرة الدولة على حماية أراضيها واستثماراتها الطبيعية من النهب والتهريب، ويضمن تطبيق القانون بصرامة على كل من يتعدى على الثروة العامة.

توجيهات القيادة لحماية ثروات الأجيال المقبلة

شدد العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي على أن مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب تأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، التي تسعى جاهدة لحماية الدولة وأمن أراضيها الشاسعة. وأكد المتحدث العسكري أن هذا التوجه يهدف إلى الحفاظ على ثروات الشعب المصري الثمينة، وحقوق الأجيال المقبلة في استغلال هذه المقدرات الطبيعية بشكل مشروع ومستدام، مؤكداً في الوقت ذاته التزام القوات المسلحة المصرية الراسخ بمواثيق القانون الدولي والإنساني أثناء أداء واجباتها الوطنية.

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تأمين الحدود الشمالية الشرقية مع السودان

أفاد المتحدث العسكري بأن القوات المسلحة تقوم بتنسيق وثيق ومستمر مع الجانب السوداني فيما يتعلق بتأمين الحدود المشتركة، لمنع أي محاولات للتهريب أو التسلل عبر المنافذ غير الرسمية. وأشار إلى أن هذا التعاون الحيوي يلعب دوراً محورياً في الحد من تسلل العناصر الإجرامية وتدفق الأسلحة، مما يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، ويحفظ سيادة الدولتين على أراضيهما، ويوفر بيئة آمنة للمواطنين والمزارعين الذين يعيشون على مقربة من هذه الحدود.

نتائج المرحلة الأولى من الحملة المكبرة

جاءت هذه البيانات الصحفية خلال مؤتمر عقدته المؤسسة العسكرية، حيث استعرض العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي نتائج المرحلة الأولى من الحملة المكبرة التي انطلقت لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية. وحذر المتحدث العسكري جميع المتورطين أو المتعاونين مع هذه الأنشطة الإجرامية من الانخراط فيها، مؤكداً أن قوات المسلحة لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعسكرية اللازمة للقضاء على هذه البنى الإجرامية، ومجازاة كل من يتورط في إيذاء البيئة أو اختلاس حقوق الوطن.