العراق يحقق في هجوم بطائرات مسيرة على الكويت.. وتوجيهات حكومية صارمة

أصدر رئيس الوزراء العراقي توجيهات بالكشف عن المتورطين في الهجوم على الكويت وتقديمهم للعدالة، بينما أجرى وزير الداخلية العراقي اتصالاً بنظيره الكويتي لبحث ملابسات الحادث. وتأتي هذه التطورات وسط استنكار إقليمي واسع ودعوات إلى العراق بتحمل مسؤوليته.

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراق ي، محمد شياع السوداني، توجيهات صارمة بضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف في الاعتداء الذي استهدف دولة الكويت صباح يوم الجمعة، والعمل على كشف هوية جميع المتورطين في هذا العمل التخريبي وتقديمهم إلى العدالة.

وأكد السوداني على رفض العراق القاطع لأي عمل يمس أمن واستقرار الدول الشقيقة، مشدداً على حرص العراق على الحفاظ على العلاقات الأخوية المتميزة التي تربطه بدولة الكويت. هذا التوجيه يأتي في أعقاب الهجوم الذي تعرض له مخفران حدوديان كويتيان شمال البلاد، والذي نفذ باستخدام طائرتين مسيرتين، مما أثار موجة استنكار واسعة على المستويين الإقليمي والدولي. وتعتبر هذه الحادثة تصعيداً خطيراً في التوترات الإقليمية، وتستدعي تحركاً سريعاً ومسؤولاً من قبل جميع الأطراف المعنية.

في سياق متصل، أجرى وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اتصالاً هاتفياً عاجلاً مع وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، لبحث ملابسات الاعتداء الذي وقع داخل الأراضي الكويتية. وخلال الاتصال، أعرب الشمري عن استنكاره الشديد وإدانته الكاملة لهذه الأعمال العدوانية التخريبية، مؤكداً أنها تمثل إساءة بالغة لسمعة العلاقات الأخوية التي تجمع العراق بدولة الكويت، ولا تعكس بأي حال من الأحوال طبيعة الروابط التاريخية العميقة بين البلدين الشقيقين.

كما أكد الشمري على أن العراق لن يتسامح مع أي جهة تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد على أن الحكومة العراقية ملتزمة بالتعاون الكامل مع الجانب الكويتي في التحقيق في الحادث، وكشف جميع ملابساته. وقد وجه الشمري بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة تضم خبراء أمنيين وقانونيين، للوقوف على تفاصيل الحادث، والعمل على كشف الجهات المتورطة ومتابعتها وتقديمها إلى العدالة، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة. وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد المخاوف بشأن تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، وتصاعد التوترات الإقليمية. وقد أعربت دول الخليج العربي عن قلقها العميق إزاء الهجوم على الكويت، ودعت العراق إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. حيث وجهت مملكة البحرين طلباً عاجلاً إلى العراق بتقديم توضيحات حول الحادث، بينما دعت المملكة العربية السعودية العراق إلى التعامل بمسؤولية مع كل ما يهدد دول الخليج.

وأكدت الدول الخليجية على أهمية الحفاظ على وحدة الصف العربي، والعمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة. وقد أعلن الجيش الكويتي في وقت سابق من صباح الجمعة تعرض موقعين حدوديين شمالي البلاد لهجوم من طائرات مسيرة قادمة من العراق. وتعمل السلطات الكويتية على جمع الأدلة وتحليلها لتحديد هوية الجهات المسؤولة عن الهجوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حدودها وأمنها القومي. وتؤكد المصادر الكويتية أن التحقيق جارٍ على قدم وساق، وسيتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن.

هذا الهجوم يمثل تحدياً كبيراً للعلاقات الثنائية بين العراق والكويت، ويتطلب جهوداً مكثفة من قبل جميع الأطراف لتهدئة التوترات واستعادة الثقة





