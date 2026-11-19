الخطوط العراقية تعلن بيع طائرتي بوينغ 747 الرابضتين بمطار توزر-نفطة منذ عام 1991، بواقع 900 ألف دولار لكل طائرة، لتسوية أزمة سياسية وقانونية طويلة الأمد.

أعلنت شركة الخطوط العراقية الرسمية التابعة لوزارة النقل في بغداد، عن طرح طائرتين من طراز بوينغ 747 للبيع عبر عطاء دولي رسمي. تأتي هذه الخطوة بعد موافقة مكتب رئيس الوزراء العراقي، ونشر طلب العروض الدولي على الموقع الإلكتروني للشركة في التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري. تهدف هذه العملية إلى إنهاء أزمة استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، حيث رقدت الطائرتان بلا حركة في مطار توزر-نفطة الدولي بجنوب تونس منذ عام 1991.

تفاصيل العطاء الدولي وسعر بيع الطائرات

حدد المكتب الفني في شركة الخطوط العراقية سعر البيع بواقع 900 ألف دولار أمريكي للطائرة الواحدة. يتضمن السعر إضافة نسبة قدرها 2% من القيمة الإجمالية لتغطية أجور الخدمات الإدارية والفنية المرتبطة بالإجراء. كما يتحمل المشتري المحتمل كافة التكاليف الإضافية الناشئة عن عملية نقل الملكية، وتكاليف النقل اللوجستية لإخراج الطائرتين من تونس، بالإضافة إلى أي رسوم جمركية أو ضرائب محلية تفرضها السلطات التونسية في هذا الصدد.

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سيتم تشكيل لجنة مختصة من قبل الشركة لتقييم طلبات الشراء المستلمة. ستعقد هذه اللجنة اجتماعها الأول في مقر السفارة العراقية في تونس خلال الأيام المتبقية من الشهر الحالي، وذلك لبدء الإجراءات الرسمية لاستلام العروض وتقييمها وفقاً للشروط المحددة في وثائق العطاء. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان شفافية العملية ووفقاً للقوانين المالية العراقية والدولية المطبقة في مثل هذه الصفقات الكبرى.

أصول الطائرات و backstory تاريخ النزوح إلى تونس

تعود قصة وصول الطائرتين إلى تونس إلى أحداث حرب الخليج الثانية عام 1991، وتحديداً بعد اجتياح الجيش العراقي للكويت في فترة حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. خشية تعرض الأسطول الجوي العراقي للقصف من قبل قوات التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أمر النظام العراقي آنذاك بنقل عدد من طائراته إلى خارج البلاد للنجاة من عملية "عاصفة الصحراء" التي دامت لأيام في فبراير من عام 1991.

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تمكنت الطائرتان من الهبوط على مدرج مطار توزر-نفطة الدولي الواقع على أطراف الصحراء التونسية، وهما من طراز بوينغ 747، وقد دخلتا الخدمة التشغيلية في شركة الخطوط العراقية منذ العام 1982. كانت إحداهما مخصصة حصرياً لنقل الشخصيات الحكومية العليا، وقد استُخدمت أيضاً كطائرة رئاسية رسمية في تلك الحقبة التاريخية. منذ ذلك الحين، ظلت الطائرتان رافقتين في موقعهن الحالي، مما جعلهما أيقونة متحركة لتلك الفترة المضطربة من تاريخ العراق والمنطقة.

المسار السياسي والقانوني لإنهاء الأزمة

تأمل الحكومة العراقية في أن يمثل طلب العروض هذا نقطة النهاية النهائية لمسار سياسي وقانوني طويل ومعقد. كان بقاء الطائرتين في تونس لسنوات دون حل يمثل عبئاً مالياً وقانونياً على الشركة الوطنية، بالإضافة إلى تعقيدات دبلوماسية مستمرة بين بغداد وتونس. تم الآن تفعيل القنوات الرسمية عبر موافقة مكتب رئيس الوزراء، مما يعطي الشرعية الكاملة لبدء عملية البيع ونقل الملكية بشكل نهائي.

الآثار المستقبلية على الأسطول الجوي العراقي

إذا تم قبول أحد العروض وتنفيذ الصفقة بنجاح، ستبدأ إجراءات فنية وقانونية معقدة لإخراج الطائرتين من تونس وإعادتهما إلى العراق. ستخضع الطائرتان لتدقيق فني دقيق في تونس قبل الإقلاع، لتقييم حالتهما الفنية بعد عقود من السكون، وتحديد التكاليف الحقيقية لإصلاحهما وإعادة تأهيلهما للطيران.

يشكل هذا الحدث خطوة عملية نحو إعادة بناء وتطوير الأسطول الجوي العراقي، الذي تعرض لأضرار جسيمة وعقوبات دولية طالت عقوداً. يفتح بيع الطائرتين باباً جديداً في علاقة التعاون التجاري بين العراق ودول الجوار، وقد يساهم في استرداد أصول قديمة كانت عالقة في الخارج بسبب ظروف سياسية طارئة. ستعقد اللجنة المختصة اجتماعها في السفارة العراقية بتونس لتلقي العروض، مما يؤكد الجدية في إنهاء هذه الحالة التاريخية.