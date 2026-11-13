العربية للطيران تحقق أرباحاً صافية قدرها 383 مليون درهم في الربع الثالث من 2026

أعلنت العربية للطيران عن نتائجها المالية للربع الثالث من 2026، مسجلة أرباحاً صافية بلغت 383 مليون درهم مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 10 بالمئة إلى 2.31 مليار درهم وسط تحديات جيوسياسية.

أعلنت شركة العربية للطيران عن نتائجها المالية والتشغيلية الموحدة للربع الثالث من عام 2026، والتي انتهت في 30 سبتمبر 2026. حققت الشركة نمواً ملحوظاً في الأداء المالي، مسجلة أرباحاً صافية بقيمة 383 مليون درهم خلال هذا الربع المحدد.

ارتفاع الإيرادات مع استقرار مؤشرات التشغيل

على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، نجحت العربية للطيران في تحقيق ارتفاع في الإيرادات بنسبة 10 بالمئة، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 2.31 مليار درهم. وقد دعم هذا النمو القوي في الأرباح استمرار الطلب القوي من قبل الركاب على خدماتها المتميزة.

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فيما يخص مؤشرات التشغيل الرئيسية، بلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد خلال الربع الثالث نسبة 82 بالمئة. ويعكس هذا الرقم كفاءة الشركة في استغلال سعتها التشغيلية عبر جميع مراكز عملياتها المتاحة. كما سجلت الشركة انخفاضاً قدره 3 بالمئة على أساس سنوي في بعض المؤشرات التشغيلية، مما يدل على مرونة عالية في بيئة غير مستقرة.

أداء متين عبر الأشهر التسعة الأولى من 2026

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، سجلت العربية للطيران أداءً مجمعين متيناً. بلغ صافي الربح خلال هذه الفترة تسعة أشهر قيمة 757 مليون درهم، بينما نمت الإيرادات بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى 5.81 مليار درهم. هذا النمو مقارنة بـ 5.71 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، يؤكد استدامة الأداء المالي للشركة.

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من حيث الحركة الجوية، نقلت العربية للطيران ما مجموعه 14.4 مليون مسافر عبر شبكتها التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. وارتفع متوسط نسبة إشغال المقاعد خلال هذه الفترة ليصل إلى 83 بالمئة، مما يعكس ثقة المسافرين المستمرة في خيارات السفر المبتكرة التي تقدمها الشركة.

توسيع الشبكة الجوية في المملكة العربية السعودية

في خطوة توسعية مهمة، أطلقت العربية للطيران رحلات داخلية جديدة من الدمام إلى مدن رئيسية مثل جدة والمدينة المنورة والرياض. جاء هذا الإطلاق نتيجة منح الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية شهادة مشغل جوي لشركة طيران اقتصادي وطنية جديدة.

تأسست شركة الطيران الاقتصادية هذه بواسطة تحالف بقيادة العربية للطيران، يضم في عضويته مجموعة نسما وشركة كون للاستثمار. يمثل هذا التطور نقلة نوعية في استراتيجيات التوسع الإقليمية للشركة، ويعزز من حضورها في السوق السعودي من خلال شراكات استراتيجية مدروسة.

إدارة الشركة تؤكد المرونة في ظل التحديات

وأكد الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران، على فخر الشركة بتحقيق أرباح قوية للربع الثالث على التوالي خلال عام 2026. أشار إلى أن هذا الإنجاز تم بفضل نمو الإيرادات واستمرار الطلب على منتجاتها وخدماتها المتميزة.

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أكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تفخر بقدرتها على الصمود وتحقيق النتائج المالية الإيجابية رغم التحديات التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس متانة نموذج الأعمال الذي تتبعه العربية للطيران ومرونتها العالية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والعالمية.