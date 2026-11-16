وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي يصل مسقط لإجراء مباحثات مع بدر البوسعيدي حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية وسط جهود الوساطة الخليجية.

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة العُمانية مسقط مساء يوم الاثنين، ليبدأ جولة دبلوماسية مكثفة تهدف إلى مراجعة العلاقات الثنائية بين طهران و مسقط ، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات الإقليمية الراهنة. تأتي هذه الزيارة في خضم استمرار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها الأطراف المعنية من أجل معالجة الخلافات المتراكمة بين طهران وواشنطن، والتي تشهد توترا مستمرا في الآونة الأخيرة.

تفاصيل الزيارة والأولويات الدبلوماسية

وقد أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن عباس عراقجي وصل إلى مسقط قادمًا من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مباشرة بعد مشاركته في الاجتماع الثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي "إيكو"، مما يعكس الكثافة العالية للجدول الزمني للوفد الإيراني. ومن المقرر أن يجري عباس عراقجي محادثات مكثفة مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، حيث ستتركز النقاشات بشكل أساسي على سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، دون أن تفضي المصادر الرسمية إلى كشف تفاصيل إضافية ومحددة بشأن جدول الأعمال التفصيلي لهذه الزيارة.

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خلفية المباحثات الباكستانية والمحاولات الدولية

تأتى زيارة عباس عراقجي إلى سلطنة عُمان على إثر سلسلة مباحثات سابقة أجراها في باكستان مع عدد رفيع المستوى من المسئولين الباكستانيين، حيث التقى بقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وقد تناولت تلك اللقاءات موضوعات تتعلق بالعلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية والدولية المشتركة. وكشف بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن عباس عراقجي وعاصم منير شددوا خلال لقائهما على الضرورة الملحة لتعزيز آليات التعاون الأمني والدبلوماسي بين البلدين، وذلك بهدف مواجهة التهديدات المحتملة التي قد تطال استقرار السلام الإقليمي، بالإضافة إلى التصدي للتحديات الأمنية المشتركة التي تواجه المنطقة في ظل المعطيات الجديدة.

كما أجرى وزير الخارجية الإيراني محادثات موازية مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، ركزت على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وذلك في وقت تواصل فيه إسلام آباد جهود الوساطة غير المباشرة بين طهران وواشنطن، حيث أعلن إسحاق دار يوم الاثنين أن بلاده تنتظر ردًا رسميًا من الولايات المتحدة بشأن مقترح إيراني سابق يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز لحركة الملاحة.

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دور عُمان في الوساطة والتطورات الميدانية

تضطلع سلطنة عُمان بدور محوري في جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، حيث استضافت مسقط سابقًا جولات محادثات مباشرة بين الجانبين الساعي إلى تسوية الخلافات الجوهريّة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن ملفات القضايا الإقليمية الأخرى التي تثير قلق المجتمع الدولي.

لم تصرح طهران رسميًا فيما إذا كانت المباحثات المرتقبة بين عباس عراقجي وبدر البوسعيدي في مسقط ستتضمن مناقشة المقترح الإيراني الخاص بإعادة فتح مضيق هرمز، أو التطرق لجهود استئناف المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة مع الجانب الأمريكي، مما يترك المجال مفتوحًا للتكهنات حول مضامين هذه اللقاءات.

من الجدير بالذكر أن التوترات الإقليمية شهدت تصعيدًا حادًا في 28 فبراير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل بدء حرب ضد إيران، مما دفع طهران للرد بتنفيذ هجمات مكثفة استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية موجودة في دول مجاورة بالمنطقة، في خطوة زادت من حدة الاستقطاب العسكري.

وفي سياق متعلق بالديناميكيات الدبلوماسية السابقة، توصلت واشنطن وطهران في 18 يونيو الماضي إلى مذكرة تفاهم برعاية ووساطة باكستانية وقطرية مشتركة، إلا أن تنفيذ بنود هذه المذكرة تعثر بشكل كامل نتيجة وجود خلافات جوهرية بين الطرفين بشأن ضمانات حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، وهي النقطة التي لا تزال محل خلاف دولي حاد.