العراق يعزز استعداداته النووية مع تصاعد المخاوف من ضربات أمريكية وإسرائيلية

الهيئة الوطنية العراقية للرقابة النووية تؤكد جاهزيتها القصوى للتعامل مع أي طارئ إشعاعي محتمل في ظل التوقعات بحدوث ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران.

أكدت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية في العراق ، بشكل قاطع، أنه لا توجد مؤشرات مادية على وقوع تهديد إشعاعي مباشر قد ينجم عن التصعيد الحالي في المنطقة. وجاء هذا التأكيد في وقت تشتد فيه حدة التحذيرات الإعلامية العالمية حول احتمال استئناف الضربات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد مواقع إيران ية، بما في ذلك السيناريوهات التي تتحدث عن ضربة نووية قد تستهدف منشآت محددة.

وقد ساهمت تصريحات الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في تأجيج الجدل، عندما زعم في تصريحات سابقة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توصل في الأيام المقبلة لقرار توجيه ضربة نووية على موقع إيراني، وذلك تحت ضغط مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما دفع الجهات المختصة في بغداد لتفعيل خططها الوقائية.

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معايير جيولوجية تحدد مدى الخطر الإشعاعي

ووضح رئيس الهيئة، فاضل حاوي مزبان، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن تقييم المخاطر الذي أجرته الهيئة يستند إلى مجموعة دقيقة من العوامل الجغرافية والجيولوجية، والتي ترجح بشكل كبير محدودية أي تأثير إشعاعي محتمل يصل إلى الأراضي العراقية. وأشار إلى أن البُعد الجغرافي الكبير، حيث تبعد المواقع المعنية عن الحدود العراقية بمئات الكيلومترات، يعد عاملاً أساسياً في تقليل احتمالات انتشار أي مواد مشعة.

وأضاف فاضل حاوي مزبان أن طبيعة التضاريس تلعب دوراً حاسماً، لا سيما وقوع بعض المنشآت العسكرية النووية داخل مناطق جبلية ذات تكوينات صخرية من الجرانيت، والتي تقع على أعماق تتجاوز 100 متر تحت سطح الأرض. هذه العوامل الطبيعية تسهم بشكل كبير في احتواء نواتج أي انفجار محتمل، والحد الفعّال من انتشار المواد المشعة بعيداً عن المناطق السكانية العراقية.

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إمكانات الرصد والإنذار المبكر الدولية

وعلى صعيد الاستعدادات التقنية، بينت الهيئة أنها أعدت عبر غرفة الطوارئ المركزية للحوادث النووية والإشعاعية سيناريوهات وخططاً شاملة للتعامل مع مختلف الاحتمالات المتوقعة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الجهات القطاعية المعنية. وتشمل هذه الاستعدادات منظومات رصد وإنذار مبكر متطورة، منتشرة على امتداد المناطق الحدودية العراقية.

وأكدت الهيئة أن هذه المنظومات مترابطة بشبكات الرصد الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يتيح إمكانية متابعة مستويات الخلفية الإشعاعية بدقة عالية والكشف المبكر عن أي تغيرات غير طبيعية. وهذا التكامل التقني يضمن سرعة تقييم الموقف فور حدوثه، واتخاذ الإجراءات المناسبة والفعالة في الوقت المحدد.

توجيهات رسمية للحفاظ على الأمن والاستقرار

وأكّد رئيس الهيئة الوطنية للرقابة النووية أن حماية المواطنين والبيئة تمثل أولوية قصوى بالنسبة لهم، وأن الهيئة تواصل متابعة جميع التطورات الإقليمية وتقييم المؤشرات الفنية والعلمية بصورة مستمرة ودقيقة. ودعا فاضل حاوي مزبان المواطنين إلى ضرورة استقاء المعلومات الرسمية من المصادر المعتمدة فقط، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤدي إلى حالة من القلق غير المبرر.

واختتم البيان بأنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات أو مستجدات تستدعي إبلاغ المواطنين عبر القنوات الرسمية المعتمدة، في ظل استمرار المتابعة والرصد الجيولوجي والجوي تحسباً لأي تطورات مستقبلية، مع التأكيد على أن الظروف الجوية واتجاهات الرياح السائدة في طبقات الجو العليا تعمل على توجيه المتساقطات الإشعاعية بعيداً عن الأجواء العراقية.