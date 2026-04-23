العراق: سباق مع الزمن لتشكيل الحكومة.. وتدخلات إقليمية تزيد من التعقيد

تحليل معمق للتحديات التي تواجه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مع التركيز على التوازنات السياسية الداخلية والخارجية، ودور القضاء العراقي، وتأثير المصالح الإقليمية والدولية، وخاصة الأمريكية والإيرانية.

يشهد العراق حاليًا مرحلة حرجة ومعقدة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد هوية رئيس الوزراء القادم، وذلك في ظل تداخل مصالح القوى السياسية الداخلية والخارجية، وتعقيدات المشهد الإقليمي المتصاعدة.

المحلل السياسي البغدادي علي الصاحب، وفي حديث له، سلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه عملية اختيار رئيس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المنصب يعتبر من أصعب المناصب في العراق نظرًا لآلية الاختيار التي تتطلب توافقًا واسعًا بين مختلف القوى السياسية المتنافسة. وأشار الصاحب إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار رئيس الوزراء قبل انتهاء المدة الدستورية يفتح الباب أمام تدخل القضاء العراقي لحسم هذا الملف، وهو ما قد يزيد من حدة التوترات السياسية القائمة.

وبحسب الصاحب، فإن التوازنات السياسية الحالية تشير إلى أن رئيس الوزراء القادم من المرجح أن يكون من داخل الإطار التنسيقي، وهو تحالف يضم قوى سياسية مقربة من إيران. هذا الأمر يعكس، بحسب المحلل، تداخلات إقليمية متشابكة في المشهد العراقي، حيث تسعى قوى إقليمية مختلفة إلى التأثير في مسار العملية السياسية في البلاد.

وأضاف الصاحب أن هناك معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبلغت الجانب العراقي بأنها لن تسمح بتشكيل حكومة ذات ارتباط مباشر بإيران، وهو ما يضع العملية السياسية في العراق أمام تحدٍ جديد. ويرى الصاحب أن الانتخابات نفسها أصبحت تمثل تحديًا للمصالح الأمريكية في العراق، وأن واشنطن باتت في موقف حرج تجاه التطورات الأخيرة. هذا الموقف الأمريكي يعكس قلقًا متزايدًا بشأن النفوذ الإيراني المتزايد في العراق، ورغبة في الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.

إن تأثير التفاعلات الإقليمية والصراعات الدائرة في الشرق الأوسط على مسار العملية السياسية في العراق أمر لا يمكن إنكاره. فالصراعات الإقليمية، مثل التوتر بين إيران والولايات المتحدة، والحروب الأهلية في دول الجوار، كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على الوضع السياسي في العراق. هذه العوامل تزيد من تعقيد المشهد السياسي، وتجعل من الصعب التوصل إلى حلول توافقية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق، مثل ارتفاع معدلات البطالة والفساد، تزيد من حدة التوترات السياسية وتعيق عملية الإصلاح والتنمية.

وفي هذا السياق، يرى الصاحب أن على القوى السياسية العراقية أن تتحمل مسؤوليتها في التوصل إلى اتفاق يضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد، وأن تعمل على بناء دولة قوية ومستقلة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. إن مستقبل العراق يعتمد على قدرة القوى السياسية على تجاوز الخلافات والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين. يجب أن يكون الهدف الأسمى هو بناء عراق ديمقراطي مزدهر ينعم بالأمن والاستقرار





