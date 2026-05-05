العراق يخفض أسعار النفط والإغاثة تصل غزة ومناقشة الموازنة في مصر

العراق يخفض أسعار النفط للمشترين عبر هرمز، وتقديرات استخباراتية أمريكية حول برنامج إيران النووي، وإطلاق قافلة إغاثية مصرية لغزة، وافتتاح جلسة لمناقشة الموازنة المصرية.

أفادت وكالة بلومبرج بأن العراق قام بخفض أسعار النفط المقدمة للمشترين الذين يختارون مسار الشحن عبر مضيق هرمز ، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حصته في السوق وتجنب ارتفاع تكاليف الشحن.

يأتي هذا القرار في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، والتي تؤثر على حركة التجارة البحرية وتزيد من المخاطر المرتبطة بمرور ناقلات النفط عبر المضيق الحيوي. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة محاولة لتقديم حوافز للمشترين للاستمرار في التعامل مع النفط العراقي، على الرغم من التحديات اللوجستية والأمنية. وتأتي هذه التخفيضات في الأسعار كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز مكانة العراق كمورد رئيسي للطاقة في الأسواق العالمية.

كما تعكس هذه الخطوة قلق العراق بشأن تأثير أي تعطيل محتمل لحركة الشحن عبر مضيق هرمز على صادراته النفطية، والتي تمثل المصدر الرئيسي لإيراداته. وتراقب الحكومة العراقية عن كثب التطورات في المنطقة، وتستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية مصالحها الاقتصادية. في سياق متصل، كشفت مصادر استخباراتية أمريكية أن التقديرات المتعلقة ببرنامج إيران النووي لم تشهد أي تغييرات كبيرة. وأكدت المصادر أن إيران لا تزال تواصل جهودها لتطوير قدراتها النووية، وأنها لم تتخل عن طموحاتها في امتلاك سلاح نووي.

ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن التقدم الذي أحرزته إيران في هذا المجال لا يزال ضمن الحدود المتوقعة، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون مراقبة الوضع عن كثب. وتعتبر هذه المعلومات بمثابة تأكيد على استمرار التحدي الذي تمثله إيران للأمن الإقليمي والدولي. وتدعو الولايات المتحدة إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالاتفاق النووي، الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية. وتؤكد الولايات المتحدة أنها مستعدة لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لها لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وتشدد الولايات المتحدة على أن امتلاك إيران لسلاح نووي سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة والعالم. من جهة أخرى، أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة إغاثية ضخمة تحمل اسم «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» رقم 189، متجهة إلى قطاع غزة. وتتضمن القافلة 3555 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، بما في ذلك السلال الغذائية، والدقيق، والمستلزمات الطبية، والمواد الإغاثية، والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية في القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، قامت القافلة بتوفير الملابس والبطانيات والمشمعات والخيام لإيواء المتضررين من الأوضاع الصعبة في غزة. ويواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الدؤوبة في تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثية لسكان غزة، حيث لم يتم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري منذ بداية الأزمة. وقد تجاوزت كمية المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر المصري إلى غزة 960 ألف طن، بفضل جهود أكثر من 65 ألف متطوع.

وفي الوقت نفسه، افتتح مجلس النواب المصري جلسته العامة لاستكمال مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة عامي 2024-2025، في إطار الرقابة البرلمانية على الأداء المالي للحكومة. وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص مجلس النواب على ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

العراق النفط إيران البرنامج النووي غزة الهلال الأحمر المصري مصر الموازنة مضيق هرمز

United States Latest News, United States Headlines