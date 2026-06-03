العقوبة على خدش الحياء العام

يتناول هذا المقال عقوبة خدش الحياء العام، والقانون الذي يرسمها، ويعاقب عليها بالحبس، والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبة خدش ال حياء ال عام ؛ خاصة بعد القبض على صانعة محتوى بتهمة الرقص بملاس خادشة لل حياء في القاهرة؛ بعد نشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ترقص فيها بملابس خادشة لل حياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقوبة خدش الحياء العام يقدم موقع "صدى البلد" معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياء العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس. اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب محتوى هابط مثير للغرائز وينشر الفسق.. تفاصيل القبض على راقصات التيك توك أم إيطالية وأب مصري..

رحلة الراقصة نورا دانيال من نوادي رومانيا إلى القاهرة ملابسها خادشة.. تفاصيل القبض على الراقصة نورا وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.

ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، وأنه الجنح فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه، وأخيرا المخالفات وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه. ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.

ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا، ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عقوبة خدش حياء عام قانون عقوبات حبس غرامة مخالفات جنايات جنح مخالفات سجن مؤبد مشدد

United States Latest News, United States Headlines