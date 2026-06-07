العفو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: نموذج للرحمة والتسامح

تتناول هذه المقالة قيمة العفو في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مستعرضة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والمواقف العملية التي تجسد هذا الخلق العظيم.

ضرب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم النموذج الأمثل العملي لتعاليم الإسلام السمحة، ومن أبرز هذه القيم قيمة العفو والصفح والمسامحة الحقة التي تجلت في مواقفه كلها حتى مع من آذاه وحاربه.

لقد مدح القرآن الكريم خلق رسول الله وزكاه فقال سبحانه: (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ) سورة القلم آية 4، فكأن الجناب المفخم فوق الأخلاق. ثم كان التأسيس النظري فأمر الله تعالى حبيبه ونبيه بالعفو والصفح حتى عن الذين لم يؤمنوا به فقال: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) سورة المائدة آية 13، وهذه الآية تضع العفو في مرتبة الإحسان التي يحبها الله.

ثم كان النهي عن الشدة فنهاه الله تعالى عن أن يكون فظا غليظ القلب مع الناس ليكون ذلك سببا في نفورهم فقال: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) سورة آل عمران آية 159، فاللين والعفو كانا سببا في تأليف القلوب وجمع الناس حوله. وقد بين الله له كيفية التعامل مع الناس فقال تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) سورة الأعراف آية 199.

يقول الإمام الطبري في تفسيره: (قول من قال: خذ العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهم) ثم روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية: (ما هذا يا جبريل؟ ) قال: إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك) . وهكذا رسم القرآن الملامح العامة لشخصيته التي التزمت العفو منهجا ثابتا.

إذا كان القرآن قد رسم الإطار النظري لمسألة العفو والصفح فإن السنة النبوية زاخرة بالمواقف العملية التي تجسد هذا العفو بأعلى صوره. وهذه نماذج من السنة تبين عظم خلقه في العفو: الموقف الأول: العفو عند المقدرة في فتح مكة. الموقف الأبرز الذي خلده التاريخ حين دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة منتصرا وقد اجتمع له من دبر وبالغ في تكذيبه وأذيته من قريش ما لا يحصى فجمعهم وسألهم: (يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟

) قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال كلمته التاريخية: (لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء) . لقد عفا عن كفار قريش التي حاربت الدعوة الإسلامية طيلة سنوات ليكون عفوه هذا سببا في دخولهم الإسلام أفواجا. الموقف الثاني: العفو عن محاولة القتل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من المشركين اخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال له: من يمنعك مني؟

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الله) فسقط السيف من يد الرجل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (من يمنعك مني؟ ) قال الرجل: كن خير آخذ فعفا عنه وتركه. إنها روعة الأخلاق التي تنتزع الاعتراف بالجميل حتى من قلب العدو وتجسد معنى العفو كأصل خلقة مما يحمل الغير على التسليم أنه ليس تصنعا. الموقف الثالث: العفو عن الساحر والقاتل.

فقد عفا عن اليهودي الذي سحره وعن المرأة اليهودية التي أهدت له شاة مسمومة في خيبر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك فقال: (ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي) قال: فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: (لا) فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ففي الرواية دليل على أنه لم يقتلها بل أعرض عنها وعفا عنها. الموقف الرابع: الدعاء بالهداية لأعدائه. في غزوة أحد عندما شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته رفع يديه ودعا: (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) إنه لا يدعو عليهم بالهلاك بل يدعو لهم بالمغفرة والهداية.

ويمثل لنا تلك القصة رأى العين سيدنا عبد الله مسعود وهو يقول: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء يعني نفسه ضربه قومه فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: (رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) . وهذه المواقف ليست سوى غيض من فيض من سيرته العطرة وتطبيقه العملي للقرآن الكريم يمثل قرآنا يمشي على الأرض.

فقد كان عفو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منهجا حكيما جمع بين الرحمة والعدل فقد عفا عمن أساء إليه شخصيا فاستمال قلوبهم وطبق حدود الله على من اعتدى على المجتمع وأراد به السوء فحفظ أمنه وكانت سيرته العطرة ترجمة عملية لقوله تعالى: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) سورة فصلت آية 34. فما أعظمه من نبي وما أجلّه من خلق





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