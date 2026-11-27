كشف رابطة الأندية المصرية المحترفة عن العقوبات المالية والإيقافات التي طالت لاعبين من الأهلي والزمالك وبيراميدز في الجولة التاسعة من دوري ORA موسم 2026-2027

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة رسميًا عن لائحة العقوبات الصارمة التي طالت عدة أطراف المشاركة في الجولة التاسعة من المرحلة الأولى لدوري "ORA" للموسم الرياضي 2026-2027، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات جاءت استنادًا إلى لوائح المسابقات والمخالفات والعقوبات بالإضافة إلى نظام ضبط الجودة المعتمد. وقد شملت القائمة مجموعة من القرارات المالية والرياضية التي أثرت على عدد من الفرق الكبرى والصغرى، مما يعكس التزام الرابطة بتطبيق النظام بصرامة لضمان سير المنافسات بسلاسة ونزاهة كاملة.

إيقافات كبرى ونجوم في خطر

تصدرت أسماء النجوم قائمة العقوبات المالية والإيقافات المباشرة، حيث تم إيقاف ثلاثي الأندية القوية الأهلي والزمالك وبيراميدز، وهم اللاعب مروان عطية من الأهلي، والمحمود حمدي المعروف بـ"الونش" من الزمالك، والمغربي وليد الكرتي من بيراميدز، لمدة مباراة واحدة لكل منهم. وقد جاء هذا الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، مما يعني غياب هؤلاء اللاعبين عن مباريات الفريق الخاصة بدورياتهم القادمة بسبب فقدانهم الرصيد المتاح من الإنذارات.

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في مباراة الأهلي وبيراميدز، تقرر إيقاف مروان عطية لاعب الأهلي ووليد الكرتي لاعب بيراميدز لمباراة واحدة، مع تغريم كل لاعب مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري بسبب حصولهما على الإنذار الثالث. كما شهدت مباراة الزمالك والجونة إيقاف محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك لمباراة واحدة، وتغريمه أيضًا بخمسة آلاف جنيه نتيجة تراكم الإنذارات التي وصلت به إلى حد التوقف عن اللعب لفترة وجيزة.

غرامات التأخير والعنف العنصري

فيما يتعلق بمباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري، تم إيقاف إبراهيم محمد عبد الحكيم البهنسي لاعب وادي دجلة لمباراة واحدة وتغريمه خمسة آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الرابطة غرامات مالية كبيرة على الأندية نفسها، حيث تم تغريم نادي وادي دجلة ونادي الاتحاد السكندري كل منهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه بسبب التأخر في النزول إلى أرض الملعب قبل انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

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كما تضمنت العقوبات حالة طرد عنيفة في مباراة سموحة والبنك الأهلي، حيث تم إيقاف إيتد جيكو سمادو لاعب سموحة لمباراتين، وتغريمه بخمسة آلاف جنيه بعد تعرضه للطرد بسبب اللعب العنيف. وفي نفس المباراة، تقرر إيقاف سمير فكري وبابا بادجي ثنائي سموحة، وعلي حمدي ومحمود صابر ثنائي البنك الأهلي لمباراة واحدة لكل منهم، مع تغريم كل لاعب بمبلغ خمسة آلاف جنيه نتيجة تراكم الإنذارات التي تسببت في توقفهم عن اللعب.

عقوبات مدربين وأندية أخرى

لم تسلم الأندية الأخرى من هذه التدابير الرادعة، ففي مباراة زد وأبو قير للأسمدة، تم إيقاف سيف الدين علي محمد لاعب أبو قير للأسمدة لمباراة واحدة، وتغريمه بخمسة آلاف جنيه لحصوله على الإنذار الثالث. وفي مباراة المقاولون العرب والقناة، تم إيقاف أيمن شعبان متولي مدرب القناة لمباراة واحدة وتغريمه بخمسة آلاف جنيه بسبب تراكم الإنذارات التي تلقاها خلال المباراة.

أخيرًا، في مباراة غزل المحلة وبتروجيت، تم إيقاف حازم محمد وعمرو جمعة ثنائي غزل المحلة لمباراة واحدة لكل منهما، مع تغريم كل لاعب بمبلغ خمسة آلاف جنيه نتيجة الحصول على الإنذار الثالث. وتُظهر هذه العقوبات الشاملة مدى التزام الرابطة بتنفيذ قراراتها بصرامة لضمان بيئة لعب تنافسية وعادلة لجميع الفرق المشاركة في الدوري المصري للمحترفين.