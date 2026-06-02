Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

العقدة: التأمين الصحي الشامل يرفع رواتب الأطباء 5 مرات ويحل أزمة الهجرة

صحة News

العقدة: التأمين الصحي الشامل يرفع رواتب الأطباء 5 مرات ويحل أزمة الهجرة
التأمين الصحي الشاملهجرة الأطباءالرواتب
📆6/2/2026 2:35 AM
📰ElwatanNews
25 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 30% · Publisher: 51%

صرح الدكتور سيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التأمين الصحي الشامل يعد الحل الأمثل لمنع هجرة الأطباء المصريين من خلال تحسين الأوضاع المادية والمعنوية، مؤكدًا أن الرواتب تضاعفت عدة مرات.

أكد الدكتور سيد العقدة ، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الأطباء المصريين لا يحتاجون إلى مجاملات أو شهادات، مشيرًا إلى أن الطبيب المصري معروف عالميًا بدقته ومهارته.

وأضاف العقدة خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز أن التأمين الصحي الشامل يمثل الحل الأساسي لمنع هجرة الأطباء، من خلال تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين في القطاع الصحي. وأوضح أن النظام الجديد يرفع الرواتب بشكل كبير، حيث تضاعفت مرتبات الأطباء عدة مرات مقارنة بالمبالغ الزهيدة السابقة. كما أكد أن مصر تسعى حاليًا لجذب العقول الطبية الوطنية للعودة، داعيًا إلى تكاتف جميع الأطراف، including الإعلام، لتصحيح المفاهيم لدى الناس خلال مرحلة التشغيل التجريبي للنظام رغم الصعوبات المحتملة في البداية

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ElwatanNews /  🏆 23. in EG

التأمين الصحي الشامل هجرة الأطباء الرواتب سيد العقدة الصحة في مصر

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-02 05:34:42