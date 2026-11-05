كشف العقيد أحمد عتمان عن نتائج المرحلة الأولى من الحملة الأمنية في الصحراء الشرقية، وشمل ذلك ضبط أسلحة وذخيرة وخيام للتنقيب غير المشروع عن الذهب.

أعلن العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، عن النتائج الأولية للحملة الأمنية المكبرة التي تستهدف مكافحة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في مناطق الصحراء الشرقية. وصرح المتحدث العسكري بأن القوات نجحت في ضبط كميات كبيرة من المواد والأدوات المستخدمة في هذه الأنشطة غير المشروعة، مما يعكس شمولية الجهود الأمنية الرامية لحماية الثروات الطبيعية.

نتائج المرحلة الأولى من الحملة الأمنية

أكد العقيد أحمد عتمان علي، خلال مؤتمر صحفي، أن المرحلة الأولى من الحملة أسفرت عن ضبط 34 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى 6307 قطعة من الذخيرة ذات الأعيرة المتنوعة التي تم الاستيلاء عليها من المواقع التي كان يتم فيها العمل غير القانوني. كما تم ضبط 4488 خيمة وعشة كانت تستخدم كمقرات للمتنقبين وغيرهم من المشاركين في هذه الأنشطة، مما يشير إلى وجود تنظيم كبير لهذه المجموعات غير القانونية.

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ولم يقتصر العمل الأمني على الجانب المادي فحسب، بل شمل أيضاً ضبط 151 مواطناً مصرياً و540 أجنبياً، تم توقيفهم للتحقيق معهم حول دورهم في هذه الشبكات غير المشروعة. ويأتي هذا العدد الكبير من المحجوزات ليؤكد الجدية في التعامل مع هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والنظام العام في تلك المناطق.

مواقف الجهات المعنية والتحذيرات الصارمة

شدد المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب أحمد عثمان علي، على تحذير صريح من الانخراط في الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالتنقيب عن الذهب، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تتعامل مع هذه الجرائم بتعازير قانونية صارمة. ووصف المتحدث العسكري الإجراءات بأنها جزء من جهود أوسع لحماية الدولة ومواردها من الاستغلال غير القانوني، مؤكداً أن القوات المسلحة على أتم الاستعداد لبذل الغالي والنفيس للدفاع عن الأمن القومي المصري.

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وأكد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة لم تستهدف المدنيين، وتعمل على حماية الحدود المصرية وصون مقدرات الوطن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث العسكري، عقيد أركان حرب أحمد عثمان علي، بشأن نتائج المرحلة الأولى من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية. وتأتي هذه التصريحات لتأكيد أن الهدف الرئيسي هو القضاء على الأنشطة غير المشروعة دون المساس بالأشخاص الأبرياء.

التنسيق الإقليمي وتأثيرات على السوق

وأضاف المتحدث العسكري أن الحملة أسفرت أيضاً عن تعزيز التنسيق مع الجانب السوداني فيما يتعلق بتأمين الحدود المشتركة، مما يعكس البعد الإقليمي لهذه الجهود الأمنية. ويأتي هذا التنسيق في إطار السعي لمعالجة جذور المشكلة عبر الحدود، حيث كانت العديد من المجموعات تعمل بشكل عابر للدول.

في ظل هذه التطورات، تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر، حيث شهدت الأسواق تقلبات ملحوظة مع إعلان النتائج. وتشير التقارير إلى أن سعر جرام الذهب في مصر اليوم قد شهد تغيرات نتيجة هذه الحملة، كما أن سعر الدولار اليوم 5 نوفمبر 2026 في البنوك يتأثر أيضاً باستقرار الوضع الأمني والاقتصادي.

وعلى الصعيد العالمي، تظل الولايات المتحدة الأمريكية في بؤرة الاهتمام الدولي، حيث وقع الرئيس دونالد ترامب على خوذ عمال قاعة الرقص الجديدة في البيت الأبيض، وهو حدث أثار جدلاً إعلامياً واسعاً. ومع ذلك، تظل جهود مصر في التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب محوراً أساسياً لضمان الاستقرار الاقتصادي والأمني في المنطقة.